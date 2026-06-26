Fiscalía remitirá restos óseos hallados en San Pedro a laboratorio forense para su identificación

El hallazgo de los huesos humanos se produjo en el interior de la estancia Belencita, del distrito de San Pedro de Ycuamandyyú, donde trabajadores rurales encontraron restos humanos y alertaron a las autoridades. Agentes de la Policía Nacional, del Departamento de Investigación de Delitos, de Criminalística y representantes del Ministerio Público acudieron al lugar para realizar el procedimiento de levantamiento de evidencias.

El operativo fue encabezado por el fiscal Ángel Rodríguez, con el acompañamiento de la médica forense Viviana Cantero, quienes inspeccionaron la escena y ordenaron la recolección de todos los elementos encontrados junto a los restos óseos.

Entre las evidencias incautadas figuran restos óseos humanos, una remera tipo polo de color anaranjado, un short tipo carpintero, un zapato de cuero marca Guapo de color negro, un quepis oscuro, un vaso de vidrio y un manojo de llaves.

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El fiscal explicó que, debido al avanzado estado de descomposición de los restos, resulta imposible determinar en el lugar la identidad de la víctima, el tiempo transcurrido desde la muerte y las circunstancias del fallecimiento. Por ese motivo, todas las evidencias serán remitidas al Laboratorio Forense de Asunción para la realización de estudios científicos especializados.

Una de las hipótesis de los investigadores

Una de las principales hipótesis que manejan los investigadores es que los restos podrían corresponder a Roberto Blanco, de 53 años, quien permanece desaparecido desde el pasado 1 de mayo. La presunción surge debido a que varias de las prendas y objetos hallados coinciden con la descripción proporcionada por sus familiares.

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Según la denuncia presentada ante las autoridades, Roberto Blanco, paraguayo, soltero y trabajador rural, salió en bicicleta de la estancia “Pypore” alrededor de las 21:00 del 1 de mayo, luego de compartir los festejos por el Día del Trabajador. De acuerdo con el relato de un capataz, el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol y, desde ese momento, no volvió a ser visto.

Aunque las evidencias encontradas guardan similitud con las pertenencias del desaparecido, el Ministerio Público aclaró que aún no existe una identificación oficial y que será el análisis científico el que permita confirmar o descartar esa posibilidad.

Los resultados de las pericias forenses serán determinantes para orientar el curso de la investigación y esclarecer este caso que mantiene en vilo a la comunidad.