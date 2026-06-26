Nuevo grupo de migrantes llegó a Paraguay desde Estados Unidos

La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) informó que el pasado 19 de junio ingresó al país un grupo de 12 migrantes mayores de edad, procedentes de Ecuador, Honduras y Perú, trasladados desde Estados Unidos bajo la modalidad de estadía transitoria.

El ingreso se realizó en el marco del memorándum de entendimiento vigente entre Paraguay y Estados Unidos.

De acuerdo al reporte de Migraciones, inicialmente, estaba previsto el arribo de 14 personas, pero dos no pudieron viajar porque no cumplían con los requisitos documentales exigidos por la normativa migratoria.

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Migraciones asegura que todos cumplieron los controles de ingreso

Migraciones señaló que las 12 personas fueron sometidas a los procedimientos establecidos para su admisión al territorio nacional, que incluyeron controles de seguridad, verificación de identidad e intercambio de información con organismos nacionales e internacionales.

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De acuerdo con la institución, las verificaciones confirmaron que los migrantes cumplían con los requisitos legales para ingresar al país y que no registraban antecedentes judiciales.

Parte del grupo ya retornó a sus países de origen

La DNM detalló que tres personas ya abandonaron Paraguay por decisión propia para regresar a sus países de origen.

Además, otras seis salieron este viernes mediante el mecanismo de Retorno Voluntario Asistido (RVA), con el acompañamiento de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En tanto, tres migrantes permanecen en el país mientras definen su retorno.

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Migraciones recordó que la logística de la estadía transitoria, así como el financiamiento del alojamiento y de los pasajes de retorno de quienes optan por el programa de Retorno Voluntario Asistido, son cubiertos por la Organización Internacional para las Migraciones, conforme al protocolo de cooperación vigente para la asistencia humanitaria durante su permanencia en Paraguay.