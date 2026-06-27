Paro en escuela de Santaní: ¿Qué respuesta recibieron del MEC?

Cabe señalar que las actividades académicas de la Escuela Básica Dr. Raúl Peña, ubicada en la compañía Guaica, fueron interrumpidas desde el lunes 15 de junio por la toma del local escolar por parte de los padres de familia, que exigen la reposición de un rubro para una docente del 1º grado que desde 2025 cubre un turno de la tarde sin percibir un sueldo.

Por la falta de una respuesta favorable al pedido de la comunidad educativa, durante todo este tiempo (dos semanas) la medida se prolongó hasta el viernes, causando un enorme perjuicio a unos cien niños del nivel inicial y de la escolar básica, debido a que no estaban asistiendo a clases por el problema suscitado.

Según la versión brindada por una de las representantes de la comisión de padres, Francisca Jara, en la tarde del viernes mantuvieron una importante reunión con referentes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para conversar sobre el inconveniente que está afectando a la sede educativa desde 2025, tras la salida de la profesora que tenía a su cargo a los alumnos del primer grado, quien fue beneficiada con un permiso especial para someterse a un tratamiento médico.

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Tregua

En lo que concierne al acuerdo al que se llegó con las autoridades educativas, Francisca Jara mencionó que, tras el diálogo con la gente del MEC, se decidió dar una tregua hasta la culminación de las vacaciones de invierno, con el objetivo de dar suficiente tiempo para la búsqueda de una salida satisfactoria en respuesta al reclamo que vienen realizando desde hace varios meses respecto a la recuperación del rubro, señaló.

“De esta manera estamos anunciando que desde este próximo lunes las actividades académicas ya se estarán normalizando mientras se aguarda el resultado del Ministerio de Educación, que ojalá se pueda lograr rápidamente para la tranquilidad de los padres y de toda la comunidad educativa y, de esa manera, evitar que los padres tomen medidas más drásticas al respecto", Subrayó.

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Conforme con el resultado de la reunión

Por su lado, el director de la casa de estudios, profesor Osvaldo Costa, se refirió a la decisión tomada por los padres de familia de levantar la medida de fuerza que se inició el pasado 15 de junio y se prolongó hasta ayer, señalando que la misma lamentablemente generó una considerable pérdida en el aprendizaje de los niños, acotó.