Trabajadores de IPS anuncian “cacerolazo” y no descartan una huelga general

Trabajadores del Instituto de Previsión Social (IPS), nucleados en el Sindicato Auténtico de Defensa del IPS (Sinadips), se movilizaron este sábado frente al Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi, en San Lorenzo. La asamblea tuvo como objetivo articular acciones ante la falta de respuestas de las autoridades de la previsional a sus reclamos de mejoras laborales y salariales.

Marina Ayala, secretaria general de Sinadips, lamentó la situación de precariedad extrema en la que se encuentran los funcionarios, afirmando que existen trabajadores con más de 15 años de antigüedad sin recibir un solo reajuste salarial.

La situación más crítica afecta al personal de blanco. “Como ya venimos reiterando, 4.300 enfermeras ni el salario mínimo perciben hasta la fecha. Ya es insostenible la situación actual de todos los compañeros, especialmente en el área de enfermería”, denunció Ayala.

Próximas medidas: “cacerolazos” en Ingavi y Hospital Central

Ante el silencio de la administración, el sindicato resolvió iniciar un cronograma de protestas que arrancará la próxima semana. La primera convocatoria es el jueves 2 de julio para un “cacerolazo” frente al Hospital Ingavi.

La misma medida de fuerza se replicará el viernes frente al Hospital Central de IPS, de manera simultánea con acciones que ya se están coordinando con funcionarios de las clínicas periféricas del interior del país.

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Éxodo de profesionales y amenaza de huelga general

La dirigente sindical explicó que la falta de un salario digno está provocando una renuncia masiva de personal calificado. Según los datos que maneja el gremio, más de 700 profesionales de enfermería ya renunciaron a la institución, y se tiene información de que otros 157 trabajadores prevén dejar sus puestos en los próximos días. “IPS se cae a pedazos, los funcionarios van renunciando y van a renunciar más”, advirtió.

Ayala recordó que ya presentaron una propuesta de presupuesto de emergencia y reajuste salarial al nuevo presidente del IPS, el doctor Isaías Fretes. Sin embargo, acusó que el proyecto no está avanzando en el Congreso Nacional y que a nivel interno tampoco han recibido respuestas concretas.

De no abrirse un canal de diálogo formal y efectivo con el Poder Ejecutivo y las autoridades de la previsional, Sinadips advierte que las protestas irán escalando de forma gradual. “Al llegar, si no hay una respuesta, vamos a ir articulando para un paro general y, por qué no, una huelga general con todos los servicios y sectores de IPS”, concluyó la secretaria general.

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