Dos meses de gestión de Fretes en IPS: persisten quejas por falta de medicamentos

Isaías Fretes asumió en abril pasado la titularidad del Instituto de Previsión Social (IPS). Asegurados evaluaron su gestión y las opiniones fueron divididas.

Los usuarios consultados señalaron mejoras en el servicio y otorgaron una valoración favorable a Fretes, pero remarcaron que las dificultades en farmacia siguen sin resolverse.

Una adulta mayor denunció que desde hace dos meses no le entregan atorvastatina ni losartán. “La farmacia está vacía”, lamentó.

La asegurada aclaró que la falta de medicamentos es una situación cuyo origen no es la administración de Fretes exclusivamente. “El pobre tampoco podrá hacer milagro en dos meses, esto se ha robado desde hace años, no solamente en su gobierno”, dijo.

Lea más: Desesperación en IPS: la lucha de las familias contra el cáncer infantil

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pacientes crónicos siguen con dificultades

Otra paciente afirmó que desde hace tres meses no recibe medicamentos para la presión arterial y la diabetes.

“No noto cambios (con la gestión de Fretes) porque no puedo retirar mis medicamentos, pero atención tenemos”, expresó.

Lea más: Medicamentos oncológicos: viceministro niega faltante y afirma que IPS genera presión adicional

Pese a los reclamos, la mayoría de los asegurados mantiene la expectativa de que la situación general del Instituto de Previsión Social mejore en los próximos meses bajo la actual administración.