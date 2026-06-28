Esta es la recomendación de Salud Pública sobre cómo alimentarse en invierno

Según el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, cuidar la alimentación es “fundamental” durante los meses fríos para mantener un sistema inmunológico fuerte y también protegerse de enfermedades respiratorias.

Al respecto, la cartera sanitaria precisa que el sistema inmunológico “es la barrera natural que protege nuestro cuerpo de infecciones, bacterias y virus”.

Por esto último, en invierno es especialmente importante fortalecerlo para mantener una buena salud, según reitera la institución.

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Las recomendaciones de alimentación

El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) emiten las siguientes recomendaciones para una alimentación que fortalece las defensas en invierno:

Incluir en la dieta diaria una variedad de alimentos frescos y naturales: frutas, verduras, legumbres , cereales integrales, lácteos, carnes y huevos, evitando los procesados.

Preferir preparaciones calientes como sopas, caldos y guisos que combinan verduras, legumbres y carnes magras. Estas comidas aportan energía y ayudan a mantener el calor corporal.

Consumir las frutas preferentemente enteras y crudas; si se toma jugos, evitar añadir azúcar y beberlos al instante para aprovechar mejor sus nutrientes.

Incorporar legumbres secas al menos dos veces a la semana. Combinadas con cereales, son una excelente fuente de proteínas vegetales que complementan las de origen animal.

Agregar grasas saludables a la alimentación, como maní, almendras y nueces que brindan energía y nutrientes beneficiosos.

Mantener una buena hidratación, bebiendo al menos ocho vasos de agua al día sin esperar a tener sed.

Realizar actividad física diariamente.

Aprovechar los días soleados para caminar al aire libre y exponerse al sol en horarios adecuados para favorecer la producción de vitamina D. Si el clima no acompaña, planificar ejercicios en la casa y mantenerse activo entre 30 y 60 minutos diarios.

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