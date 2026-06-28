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28 de junio de 2026 a la - 20:16

Esta es la recomendación de Salud Pública sobre cómo alimentarse en invierno

Frutas y verduras.
Imagen ilustrativa: las frutas y verduras no pueden faltar en la alimentación. Shutterstock

El Ministerio de Salud Pública emitió recomendaciones para una alimentación saludable durante el invierno con el objetivo de fortalecer defensas naturales. ¿Qué hay que comer? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color

Según el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, cuidar la alimentación es “fundamental” durante los meses fríos para mantener un sistema inmunológico fuerte y también protegerse de enfermedades respiratorias.

Al respecto, la cartera sanitaria precisa que el sistema inmunológico “es la barrera natural que protege nuestro cuerpo de infecciones, bacterias y virus”.

Por esto último, en invierno es especialmente importante fortalecerlo para mantener una buena salud, según reitera la institución.

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Las recomendaciones de alimentación

El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) emiten las siguientes recomendaciones para una alimentación que fortalece las defensas en invierno:

  • Incluir en la dieta diaria una variedad de alimentos frescos y naturales: frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, lácteos, carnes y huevos, evitando los procesados.
  • Preferir preparaciones calientes como sopas, caldos y guisos que combinan verduras, legumbres y carnes magras. Estas comidas aportan energía y ayudan a mantener el calor corporal.
Sopa de pollo.
Sopa de pollo.
  • Consumir las frutas preferentemente enteras y crudas; si se toma jugos, evitar añadir azúcar y beberlos al instante para aprovechar mejor sus nutrientes.
  • Incorporar legumbres secas al menos dos veces a la semana. Combinadas con cereales, son una excelente fuente de proteínas vegetales que complementan las de origen animal.
Guiso de legumbres.
Guiso de legumbres.
  • Agregar grasas saludables a la alimentación, como maní, almendras y nueces que brindan energía y nutrientes beneficiosos.
  • Mantener una buena hidratación, bebiendo al menos ocho vasos de agua al día sin esperar a tener sed.
  • Realizar actividad física diariamente.
Caminata al aire libre.
Caminata al aire libre.
  • Aprovechar los días soleados para caminar al aire libre y exponerse al sol en horarios adecuados para favorecer la producción de vitamina D. Si el clima no acompaña, planificar ejercicios en la casa y mantenerse activo entre 30 y 60 minutos diarios.

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