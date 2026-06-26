Virus respiratorios: 100% de internados y fallecidos no estaban vacunados

La situación epidemiológica en el país atraviesa un momento crítico según el reporte del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), que resalta una correlación directa entre la baja cobertura de vacunación y la gravedad de los cuadros respiratorios.

El informe de la fecha indica que el 100 % de los pacientes hospitalizados y de los fallecidos a causa de virus respiratorios en las últimas semanas, no contaba con la vacuna antigripal de la presente temporada.

Baja cobertura de vacunación en grupos de riesgo

A pesar de la disponibilidad gratuita de las dosis, las cifras de cobertura son alarmantes. En el marco de la Campaña Nacional de Vacunación de Invierno, solo el 18% de los menores de 2 años y, el 24% de los adultos mayores de 60 años han recibido la protección contra la influenza.

Desde Salud Pública detallan que la situación es aún más preocupante en grupos de riesgo que presentan niveles de inmunización extremadamente bajos.

Embarazadas (3%)

Pacientes con diabetes (0,7%)

Cardiopatías (0,9%)

Personas con asma o EPOC (13,9%)

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Desde la Dirección General de Vigilancia de la Salud subrayan que esta brecha en la protección se traduce en un impacto directo en el sistema sanitario. En las últimas cuatro semanas, se registraron 1.478 hospitalizaciones por infecciones respiratorias agudas (IRAG), de las cuales el 15% requirió ingreso a unidades de cuidados intensivos.

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El impacto de falta de vacunación y circulación viral

El reporte detalla también que se contabilizaron 39.823 consultas por enfermedades tipo influenza en la última semana epidemiológica. Los virus que circulan con mayor predominancia en pacientes hospitalizados son el Rhinovirus, la Influenza A (H3N2) y el Virus Sincitial Respiratorio (VSR).

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Vigilancia de la Salud indica que esta circulación viral ha derivado en 29 muertes confirmadas en el último mes por complicaciones asociadas a estos cuadros.

Sumando los decesos acumulados desde inicios de año, el país alcanza ya los 112 fallecimientos por virus respiratorios. En todos los casos reportados recientemente, los pacientes compartían un factor común: la ausencia de la vacuna anual.

La cartera sanitaria insiste en la importancia de la vacunación como la herramienta más efectiva para reducir riesgos de complicaciones graves y mortalidad. Se recuerda que la protección se vuelve efectiva dos semanas después de la aplicación.

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La información sobre los centros de vacunación habilitados en todo el territorio nacional se encuentra disponible en la plataforma oficial www.vacunate.gov.py.