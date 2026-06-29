Falleció el exfutbolista paraguayo Luis Arnulfo Gini Jara, mundialista en Suecia 1958

Nacido el 31 de octubre de 1935 en Piribebuy, Luis Arnulfo Gini Jara fue uno de los defensores que dejó huella en el balompié local a mediados del siglo XX, destacándose tanto en la posición de zaguero central como de lateral. Uno de los hitos más importantes de su trayectoria fue su participación con la Selección Paraguaya en la Copa del Mundo de Suecia 1958, donde integró el plantel que representó al país en la máxima cita del fútbol mundial.

Su presencia en aquel combinado lo ubica dentro de una generación histórica que llevó a la Albirroja a competir en escenarios internacionales de alto nivel.

Además, formó parte del equipo que disputó el Campeonato Sudamericano de 1959, consolidando su recorrido en el cuadro nacional en una etapa de maduración para el deporte paraguayo.

A nivel de clubes, defendió los colores de Sol de América, Rubio Ñu y Olimpia en su tierra natal, además de tener un paso destacado por The Strongest de Bolivia, donde se coronó campeón en 1970 y 1971, siendo reconocido por su solidez defensiva y su gran compromiso en la última línea.

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Hecho fortuito

Su nombre también quedó marcado por un suceso fortuito ocurrido en 1969, cuando una fuerte gripe le impidió abordar el vuelo de la delegación de The Strongest que posteriormente se estrelló en la tragedia de Viloco. Aquel episodio fue recordado con el tiempo como una milagrosa coincidencia que le salvó la vida.

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Tras su retiro como jugador profesional, Gini Jara continuó ligado a las canchas como director técnico y formador de jóvenes talentos, aportando su experiencia al desarrollo de nuevas generaciones en el país.

Su fallecimiento enluta al deporte paraguayo, especialmente a quienes recuerdan su estirpe en el combinado nacional y su participación en el histórico Mundial de Suecia 1958, donde comenzó a cimentarse su legado internacional.

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