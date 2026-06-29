San Pedro de fiesta patronal: obispo califica de “triste espectáculo” la venta de votos

La festividad estuvo marcada por una masiva participación de fieles que, pese a las bajas temperaturas y la persistente llovizna, acompañaron las actividades religiosas y culturales. La celebración comenzó la noche anterior con un festival artístico que reunió a músicos locales y nacionales, además de la tradicional serenata a la medianoche en honor al santo patrono.

El programa central se inició en la madrugada con el repique de campanas y el Rosario de la Aurora. Posteriormente se celebró la misa concelebrada en la Catedral de San Pedro, seguida de la solemne procesión con la imagen de San Pedro Apóstol por las principales calles de la ciudad. Los festejos concluyeron con el tradicional asado a la estaca y el sorteo de la rifa patronal.

En su homilía, monseñor Pedro Jubinville recordó que la Iglesia vive el Año del Bien Común e invitó a los fieles a revisar su compromiso con la sociedad desde una mirada solidaria y responsable.

Lea más: Alemania vs. Paraguay, EN VIVO: la Albirroja busca su pase a los octavos de final del Mundial

El obispo señaló que el bien común exige un cambio en la forma de mirar la realidad y de actuar frente a los desafíos del país. Mencionó la educación, la protección de la naturaleza, la justicia, la salud y la protección social como ámbitos donde cada ciudadano debe asumir un compromiso concreto.

Al referirse al reciente proceso electoral interno, el presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya lamentó las prácticas que atentan contra la democracia. “Vivimos un episodio importante en la práctica política, un triste espectáculo de la venta de votos. Si todo esto tiene que ver con el bien común, debemos preguntarnos qué debemos hacer y cómo debemos vivir”, expresó durante su mensaje.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Monseñor Jubinville también anunció que la Conferencia Episcopal Paraguaya convocará a una conferencia de prensa en Asunción para presentar un canal de asistencia solidaria destinado al pueblo venezolano. La iniciativa busca coordinar acciones de apoyo humanitario impulsadas por la Iglesia Católica.

La celebración patronal concluyó con una multitudinaria participación de la feligresía sampedrana, que renovó su fe y sus tradiciones en honor a San Pedro Apóstol, en una jornada donde el mensaje espiritual estuvo acompañado por un fuerte llamado al compromiso ciudadano, la ética y la defensa del bien común.