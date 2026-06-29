Trasplante exitoso a Bianca fue el segundo a nivel país en niños pequeños

Bianca, una niña de tres años, que padecía una grave afección cardíaca, recibió ayer un trasplante de corazón en el Hospital General Pediátrico “Niños de Acosta Ñu”, tras permanecer durante dos años y siete meses en lista de espera por un órgano compatible.

“Todas las madrugadas, todas las mañanas, todas las noches esperando que surja y ayer se da con un resultado exitoso”, mencionó al respecto el doctor Héctor Castro, director del mencionado hospital.

Asimismo, confirmó que la pequeña se encuentra estable en la unidad de terapia intensiva de cardiología. Sobre el trasplante cardiaco en sí confirmó que es el número 23 a nivel país y el segundo realizado en niños pequeños.

“El segundo caso de trasplante en una niña tan pequeña, tres años de edad... es mucho más desafiante conseguir un órgano con esa edad, contextura, es muy difícil”, citó.

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La donación de órganos

Sobre el donante, confirmó que fue un niño pequeño que fue derivado de un hospital del interior del país y tenía una situación clínica “sin un revés favorable”.

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“Termina en una situación ya irreversible y en ese momento la familia decide ser donante; la familia decidió donar su corazoncito”, precisó Castro.

En referencia a la donación en sí, explicó que esta se puede dar en casos de muerte cerebral, es decir, cuando “el cerebro ya está inerte” y la muerte física “es inminente”.

“Son pocas horas; en eso la familia puede decidir. En casos de trasplante renal puede haber donantes vivos emparentados; hepáticos no hacemos en niños, pero hay convenios”, citó a la 800 AM.

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