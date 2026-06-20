Clínicas logra su trasplante de médula número 40

Una buena noticia en salud pública. La Unidad de Trasplante de Médula Ósea de Adultos del Hospital de Clínicas, dependiente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), oficializó esta semana una nueva alta médica tras un exitoso procedimiento autólogo en una paciente con cáncer.

Con este logro, el centro asistencial alcanza un hito de 40 intervenciones desde la creación del programa en 2017 y suma su quinto procedimiento complejo en lo que va de 2026; una gran noticia en la medicina pública de alta complejidad, a pesar de las limitaciones presupuestarias.

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La protagonista de esta victoria médica es una ama de casa de 66 años, madre de tres hijos y oriunda de la ciudad de Capiatá, quien padece de mieloma múltiple. Tras el diagnóstico, en 2025, ella inició un riguroso tratamiento en el hospital escuela, que se extendió por casi nueve meses. La enfermedad entró en etapa de remisión, permitiendo la compleja intervención quirúrgica.

El procedimiento se concretó hace tres semanas y, tras una evolución clínica favorable, la paciente abandonó la sala de internación con el alta médica bajo el brazo. Según los especialistas, la paciente se encuentra actualmente en un nivel de recuperación estimado entre el 60% y 70%. Los médicos autorizaron que complete el proceso de rehabilitación en la comodidad de su hogar, bajo un estricto esquema de seguimiento ambulatorio permanente.

Un engranaje multidisciplinario y el auxilio financiero del INAT

El informe de Comunicación de Clínicas detalla según el Prof. Rodrigo Santacruz, jefe de la Unidad de Trasplante de Médula Ósea de Adultos, si bien surgieron algunas complicaciones típicas en este tipo de intervenciones de alta complejidad, el soporte médico multidisciplinario reaccionó con eficacia. “Salió todo como estábamos esperando. Estamos muy satisfechos de poder darle el alta tras un procedimiento exitoso”, remarcó.

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Santacruz puso énfasis en que un trasplante no es logro de un solo médico, sino el resultado de un engranaje coordinado de múltiples áreas de Clínicas. Agradeció el soporte crítico del Departamento de Hemocentro, el equipo de Hemoterapia, que ejecutó la recolección de células; el soporte de nutricionistas y el cuidado diario del plantel de enfermería.

Santacruz extendió un agradecimiento especial al Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT), dependiente del Ministerio de Salud, por proveer los insumos médicos de alto costo, inalcanzables para el bolsillo de cualquier familia paraguaya promedio. “Sabemos que se trata de un procedimiento extremadamente costoso y el respaldo institucional resulta fundamental para sostener este tipo de tratamientos dentro del sistema público de salud”, enfatizó.

Médicos residentes: La doble misión de asistir y formar especialistas

Más allá del incuestionable impacto social y asistencial, el Programa de Trasplante de Médula Ósea del Hospital de Clínicas cumple un rol académico estratégico. El centro asistencial de la UNA no solo salva vidas, sino que funciona como relevante cantera para la formación de los futuros especialistas en hematología que el deficitario sistema sanitario local necesita con urgencia.

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El titular de la Unidad reveló que el seguimiento integral de la paciente capiateña estuvo en manos de médicos residentes, quienes operaron bajo la tutoría y supervisión rigurosa de los profesionales del staff. “Estamos cumpliendo una doble misión: asistencial y docente. Incluso el trasplante está siendo llevado adelante por residentes con nuestra supervisión”, manifestó con orgullo el académico.