Altos: culmina hoy la tradicional fiesta de San Pedro y San Pablo

En el predio de la capilla Itaguazú, ubicada en la compañía del mismo nombre, desde las 20:00 se desarrollará el esperado día central de una de las principales fiestas patronales del departamento de Cordillera, en honor a San Pedro y San Pablo.

La jornada reunirá a pobladores y visitantes que podrán disfrutar del tradicional desfile de los Kamba ra’anga, la presencia del imponente Guaikuru y otros personajes típicos de la festividad. Además, habrá presentaciones de música y danzas folclóricas, junto con diversas expresiones culturales que mantienen vivas las costumbres y el patrimonio del Paraguay.

Se espera una importante concurrencia para acompañar esta celebración, que cada año se convierte en uno de los mayores atractivos de la comunidad.

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Historia

La festividad de San Pedro y San Pablo se celebra en Altos desde hace varias generaciones y constituye una tradición profundamente arraigada en la comunidad. Cada año combina la fe de los devotos con representaciones populares que rescatan costumbres transmitidas de padres a hijos, convirtiéndose en uno de los principales atractivos culturales de la ciudad.

Los Kamba ra’anga son los protagonistas de la celebración. Con sus coloridas vestimentas y máscaras artesanales, recorren las calles interactuando con el público mediante bailes, bromas y representaciones que simbolizan la lucha entre el bien y el mal. A ellos se suma el Guaikuru, personaje que evoca a los antiguos pueblos indígenas del Chaco y aporta un componente histórico a esta singular puesta en escena.

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Ambiente festivo

Además del espectáculo tradicional, la jornada ofrecerá un ambiente festivo para toda la familia, con música, danzas, gastronomía típica y otras actividades culturales.

¿Cómo llegar a Itaguazú?

Para acceder a la compañía Itaguazú, los visitantes pueden tomar como referencia la estación de bomberos ubicada en el centro de la ciudad de Altos. Desde allí, se debe seguir por el único camino de tierra que cruza al costado del local de los socorristas.

Son unos tres kilómetros desde la zona urbana hasta la capilla de San Pedro y San Pablo.

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