Policiales
06 de mayo de 2026 a la - 20:13

Hallan bala y mensaje amenazante en sede de la Fiscalía de Choré

Cinco policías en uniformes inspeccionan un vehículo, uno revisa el maletero y otro toma notas en un ambiente tranquilo.
Una funcionaria del Ministerio Público encontró un proyectil calibre 5.56 en el estacionamiento de la unidad penal.

Una funcionaria del Ministerio Público encontró un proyectil calibre 5.56 y un billete marcado con advertencias en el estacionamiento de la unidad penal. El amedrentamiento apuntaría a todo el equipo de trabajo.

Por ABC Color

Alrededor de las 07:00, el personal la Fiscalía Zonal de Choré, departamento de San Pedro, halló un cartucho vivo sin percutir y un mensaje intimidatorio inscripto en un billete.

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De acuerdo al informe del Departamento de Investigaciones de San Pedro, en el lugar se hallaron dos elementos clave. El cartucho es de calibre 5.56, munición utilizada habitualmente en fusiles de asalto.

Billetes de 2000 guaraníes con inscripciones sobre fondo marrón, sin personas presentes.
Una funcionaria del Ministerio Público encontró un proyectil y billetes marcados en el estacionamiento de la unidad penal.

Además de un ejemplar de dos mil guaraníes que contenía inscripciones manuscritas con marcador negro. En una de las caras se leía la sigla “A.C.I” y la palabra “TODO”, mientras que en el reverso escribieron la frase “NO QUIEN”. El billete también presentaba varios puntos marcados de forma aleatoria.

Investigación en curso

Ante el hallazgo, la fiscal Jazmín Onelir Segovia, titular de la Unidad Penal N° 1, convocó a los peritos del Departamento de Criminalística. El equipo técnico, liderado por el comisario Fermín Aldana, realizó el trabajo de campo en busca de rastros biológicos o huellas dactilares.

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El suelo muestra pasto y tierra, con un documento parcialmente visible y un objeto no identificado.
Una funcionaria del Ministerio Público encontró un proyectil calibre 5.56 en el estacionamiento de una unidad penal.

Sin embargo, los primeros informes indican que no se pudieron levantar huellas que permitan identificar de forma inmediata a los responsables. Los objetos fueron incautados y quedaron bajo resguardo del Ministerio Público.