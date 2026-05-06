Hallan bala y mensaje amenazante en sede de la Fiscalía de Choré

Alrededor de las 07:00, el personal la Fiscalía Zonal de Choré, departamento de San Pedro, halló un cartucho vivo sin percutir y un mensaje intimidatorio inscripto en un billete.

Lea más: Vídeo: atacan a balazos a un hombre en un presunto intento de sicariato en Ñemby

De acuerdo al informe del Departamento de Investigaciones de San Pedro, en el lugar se hallaron dos elementos clave. El cartucho es de calibre 5.56, munición utilizada habitualmente en fusiles de asalto.

Además de un ejemplar de dos mil guaraníes que contenía inscripciones manuscritas con marcador negro. En una de las caras se leía la sigla “A.C.I” y la palabra “TODO”, mientras que en el reverso escribieron la frase “NO QUIEN”. El billete también presentaba varios puntos marcados de forma aleatoria.

Investigación en curso

Ante el hallazgo, la fiscal Jazmín Onelir Segovia, titular de la Unidad Penal N° 1, convocó a los peritos del Departamento de Criminalística. El equipo técnico, liderado por el comisario Fermín Aldana, realizó el trabajo de campo en busca de rastros biológicos o huellas dactilares.

Lea más: Video: joven recibió disparo en la cabeza durante una discusión presuntamente con su patrón

Sin embargo, los primeros informes indican que no se pudieron levantar huellas que permitan identificar de forma inmediata a los responsables. Los objetos fueron incautados y quedaron bajo resguardo del Ministerio Público.