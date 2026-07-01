Hoy termina el plazo para renovar habilitaciones de vehículos en Asunción

La Municipalidad de Asunción extendió hasta hoy el plazo de vencimiento de las habilitaciones de vehículos con patentes registradas en la capital.

Originalmente, la fecha de vencimiento de las habilitaciones emitidas el año pasado era ayer, martes. Sin embargo, debido a que el presidente Santiago Peña decretó sorpresivamente un feriado ayer –tras la victoria de la selección paraguaya de fútbol en el Mundial 2026, el pasado lunes–, la Comuna asuncena emitió una ordenanza por la cual prolongó hasta hoy el plazo.

Las personas con vehículos registrados en Asunción que hayan sido fabricados en 2023 o antes deben realizar la inspección técnica vehicular en una de las dos plantas de verificación habilitadas por la Municipalidad: Ivesur o COARCO.

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Los conductores que lleven sus vehículos a realizar la inspección en uno de esos dos lugares podrán realizar allí mismo los trámites y pagos para la renovación de sus habilitaciones, luego de recibir el certificado de inspección.

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Además del certificado de inspección, las personas que busquen renovar sus habilitaciones deben presentar la cédula verde de su vehículo y el carné de habilitación del año pasado.

Las personas que quieran inscribir vehículos ‘cero kilómetros’, en cambio, deberán presentar también sus contratos de compraventa.

Los vehículos fabricados en los años 2024, 2025 y 2026 están exentos de la inspección técnica vehicular.

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Mientras tanto, las personas con vehículos previamente inscritos en otros municipios que deseen inscribirlos en Asunción por primera vez tendrán exento el pago por la primera inspección técnica, dijo hoy a ABC Color Florentín Giménez, coordinador general de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Asunción.

¿Me pueden multar hoy si todavía no renové mi habilitación?

Giménez enfatizó que, con la prórroga implementada ayer por la Municipalidad de Asunción, las habilitaciones emitidas el año pasado por la Comuna asuncena siguen siendo válidas hoy -dejarán de serlo recién mañana, jueves-, por lo que los conductores que aún no han renovado sus patentes todavía no pueden ser multados.