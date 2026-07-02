Habilitación vehicular: Caminera ya multa y retiene autos con documentos vencidos

Tras el feriado sorpresa decretado el pasado martes, la Municipalidad de Asunción confirmó una prórroga excepcional hasta el miércoles para el vencimiento de las habilitaciones vehiculares.

Desde las primeras horas de hoy, la Policía Caminera ha intensificado los controles preventivos y de fiscalización en los accesos y rutas del país.

La inspectora Patricia Ferreira, vocera del operativo, confirmó que desde el 1 de julio las autoridades ya se encuentran sancionando a quienes circulan con el documento vencido, procediendo incluso a la demora de los rodados en falta.

“La habilitación municipal es el documento obligatorio que certifica que un vehículo está en condiciones legales para transitar”, sostuvo la inspectora.

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Según lo establecido por la normativa vigente, la falta de este documento conlleva una infracción económica considerable:

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Multa: El valor de la sanción es de cinco jornales mínimos diarios. Considerando que el jornal actual es de 117.077 guaraníes, la multa asciende a 585.385 guaraníes.

Demora del vehículo: Además del pago de la multa, el vehículo es retenido por carecer del permiso de circulación.

Plazo de recuperación: Una vez que el vehículo es demorado, el propietario dispone de un margen de cinco días para realizar el pago de la habilitación municipal y presentar el comprobante para retirar su rodado del corralón.

Recomendaciones para evitar inconvenientes

Ante el despliegue de los controles, las autoridades instan a los automovilistas a gestionar la habilitación en la brevedad posible para evitar el pago de multas y el malestar que genera la inmovilización del vehículo en ruta.

“Las personas que aún no están al día deben ponerse al corriente lo antes posible con la documentación para evitar posibles sanciones”, enfatizó la inspectora Ferreira.