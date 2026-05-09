¿Usás MI IPS o Portal Paraguay? Este cambio será obligatorio

La Identidad Electrónica (IE) utilizada para acceder a servicios digitales del Estado paraguayo deberá incorporar próximamente una verificación obligatoria en dos pasos mediante mensajes de texto (SMS), según anunció el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC).

La nueva medida apunta a reforzar la seguridad de las cuentas ciudadanas y proteger el acceso a las principales plataformas estatales integradas al ecosistema digital público, entre ellas Portal Paraguay, MI IPS, Digitalia y otros servicios vinculados a la autenticación electrónica.

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¿Por qué se suma este nuevo paso?

Con el nuevo esquema, los usuarios ya no solo necesitarán su contraseña habitual para iniciar sesión. Además, recibirán un código de validación en el teléfono celular registrado, el cual deberá ingresarse para completar el acceso a las plataformas.

Desde el MITIC explicaron que el SMS pasará a convertirse en el mecanismo principal de verificación, mientras que el correo electrónico seguirá habilitado únicamente como canal de recuperación de cuenta. La intención es añadir una capa adicional de seguridad vinculada directamente al dispositivo personal de cada usuario.

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¿Cómo activar la autenticación en dos pasos?

La habilitación del doble factor de autenticación deberá realizarse exclusivamente a través del portal oficial del Estado, no desde la aplicación móvil. El proceso estará disponible en el portal oficial del Gobierno: paraguay.gov.py

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Al iniciar sesión, algunos usuarios podrían visualizar un aviso solicitando activar la verificación en dos pasos o ser redirigidos automáticamente al apartado “Seguridad de la cuenta”, donde deberán completar el procedimiento guiado en pantalla.

Desde el MITIC aclararon que incluso las personas que ya cuentan con autenticación mediante correo electrónico tendrán que habilitar obligatoriamente la verificación por SMS para mantener el acceso a los servicios digitales del Estado.

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Línea de ayuda para consultas

Ante inconvenientes o dudas durante el proceso de configuración, la ciudadanía podrá comunicarse con la Línea 151, habilitada todos los días de 07:00 a 22:00.

Con esta actualización, el Gobierno busca fortalecer la protección de datos y acompañar el crecimiento de los trámites digitales con mayores estándares de seguridad, considerando que cada vez más gestiones estatales se realizan de forma online.