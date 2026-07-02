IPS Villarrica: realizarán 40 cirugías en tres días para reducir la lista de espera

El Hospital del Instituto de Previsión Social (IPS) de Villarrica inició una maratón quirúrgica con el propósito de reducir la lista de espera para cirugías programadas y la atención médica especializada a los asegurados del interior del país.

La jornada comenzó con la captación, evaluación y preparación de pacientes que aguardaban desde hace varios meses por una intervención quirúrgica. El operativo permitirá realizar 40 cirugías en tres días de trabajo.

La iniciativa beneficia principalmente a asegurados provenientes de los departamentos de Guairá y Caazapá, quienes acceden de manera gratuita a los procedimientos programados sin necesidad de trasladarse hasta Asunción.

El programa forma parte de una estrategia que impulsa el IPS para descentralizar los servicios de alta complejidad, aprovechando la capacidad resolutiva de los hospitales regionales y reducir la demanda acumulada.

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De acuerdo con las autoridades sanitarias, uno de los principales objetivos es disminuir la mora quirúrgica que durante años afectó a numerosos pacientes que aguardaban una fecha para ser intervenidos.

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Para llevar adelante la maratón, el hospital conformó un equipo multidisciplinario integrado por cirujanos, anestesiólogos, licenciados en enfermería, instrumentadores y otros profesionales de la salud, quienes trabajan de forma coordinada durante las jornadas previstas.

El director del IPS de Villarrica, el Dr. Ronald Vázquez, explicó que la prioridad es absorber la mayor cantidad posible de pacientes que integran la lista de espera y optimizar los recursos humanos y tecnológicos disponibles en el centro asistencial.

Según los datos proporcionados por el hospital, las patologías fueron clasificadas previamente conforme a criterios médicos para garantizar la adecuada planificación de las intervenciones.

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En ese contexto, aproximadamente el 70 % de las cirugías programadas corresponderán a pacientes con litiasis vesicular, una de las patologías quirúrgicas de mayor prevalencia entre los asegurados incluidos en esta primera etapa.

Adelantaron que la maratón quirúrgica de Villarrica será utilizada como plan piloto para futuras jornadas similares en otros establecimientos del país.