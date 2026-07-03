Santaní: desmienten informe de Santiago Peña sobre obras en colegios técnicos

En el departamento de San Pedro hay 18 obras que quedaron paralizadas hace un año y que forman parte del paquete mencionado por el mandatario. Entre ellas se encuentra el Colegio Técnico “Sebastián de Yegros”, cuyos miembros de la comunidad educativa exigen al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) el reinicio de los trabajos abandonados.

En ese contexto, una de las madres de familia e integrante de la ACE, Alba Pintos, expresó que cuando se enteraron de que el presidente de la República mencionó en su informe las mejoras que supuestamente están siendo ejecutadas en los colegios técnicos distribuidos en los 17 departamentos, se dieron cuenta de que el mandatario está en total desconocimiento de la realidad del proyecto, que desde hace un año se encuentra en estado de abandono, refirió.

“Para conocimiento del señor Santiago Peña, le manifestamos que tanto las obras de nuestra institución como las otras 17 construcciones de San Pedro están paralizadas y queremos que las mismas sean reiniciadas y terminadas cuanto antes para que puedan ser útiles a los estudiantes de los 18 colegios técnicos de la zona”, añadió Pintos.

Está mal informado

Por su parte, el director del Colegio Técnico Sebastián de Yegros, Lic. Anselmo González, lamentó que el mandatario no esté bien informado por sus miembros del Gabinete, en este caso del MEC, para poder hablar con propiedad de la situación que afecta directamente a la sede educativa que dirige y a las demás casas de estudio, aseveró.

Obras abandonadas

Las 18 obras abandonadas están ubicadas en la zona sur y norte de San Pedro, en los distritos de Choré, Yataity del Norte, Villa del Rosario, 25 de Diciembre, San Estanislao, Itacurubí del Rosario, Gral. Resquín y Gral. Aquino.

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Empresas contratistas

Las empresas contratistas que fueron adjudicadas para las diferentes obras son el Consorcio MEC, a cargo del Arq. Francisco Quiñónez, y la constructora Ascent Ingeniería y Construcción.

Cabe aclarar que el Consorcio MEC tiene a su cargo once obras: una en el Colegio Nacional de Choré; en Gral. Aquino, el Colegio Nacional Eusebio Ayala; en Itacurubí del Rosario, los colegios nacionales Mariscal López y San Francisco de Asís; mientras que en Santaní están los colegios Sebastián de Yegros, San Sebastián y San José.

El mismo consorcio fue adjudicado con otras construcciones en el Colegio Nacional Villa del Rosario y el Colegio Nacional Mbocayá, ambos del municipio de Villa del Rosario; en Gral. Resquín, el Colegio Nacional Gral. Marcial Samaniego; y en Yataity del Norte, el Colegio Nacional de Barrero Pytã.

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La constructora Ascent, sin embargo, tiene obras en el Colegio Nacional 8 de Diciembre, de 25 de Diciembre; el Colegio Nacional María Auxiliadora, en Santaní; el Colegio Nacional Matildo Adorno, en Yataity del Norte; el Colegio Nacional Estrellita, en San Vicente Pancholo, Gral. Aquino; el Colegio Nacional Mbarete, de la colonia 4.000 Mbarete; el Colegio Nacional San Francisco; y el Colegio Nacional Gral. Elizardo Aquino.

Informe del MEC

En lo que respecta a las obras paralizadas, el coordinador del Programa de Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento de Colegios Técnicos (ProMIE) del MEC, Arq. Francisco Schoeder, indicó que en el transcurso de esta semana se firmó la adenda con el Consorcio MEC para poder continuar con las once construcciones que tiene a su cargo. Por otro lado, las siete que corresponden a la empresa Ascent Ingeniería se estarían reiniciando en aproximadamente 30 días, según detalló el funcionario.