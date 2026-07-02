Vídeo: detienen a presunto ladrón tras robo en cantina de escuela

Un hombre de 26 años fue detenido por la Policía Nacional como presunto autor del robo ocurrido en la cantina de una escuela de San Antonio.

La intervención se realizó al mediodía del miércoles, luego de que los agentes analizaran las imágenes del circuito cerrado proporcionadas por la víctima.

En las imágenes se observa al ahora detenido y a su cómplice, un adulto mayor, con los objetos hurtados.

Los propietarios del local indicaron que el capturado había sido el que ingresó al interior del local a través del techo, la madrugada de ayer, según reveló el subcomisario José Pinto, de la Comisaría 24 de San Antonio.

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Recuperan una placa eléctrica robada

El informe policial señala que, tras la denuncia presentada por la cantinera, agentes realizaron un recorrido por la zona. Durante el operativo visualizaron a un hombre cuyas características físicas y vestimenta coincidían con las registradas en el circuito cerrado.

Al verificar su identidad, los intervinientes detuvieron a Pedro Manuel Caballero Cáceres (26) y hallaron en su poder una placa eléctrica, uno de los objetos denunciados como hurtados.

Además de la placa eléctrica, los delincuentes se llevaron mercaderías varias, entre ellas tres packs de gaseosas, queso, golosinas y una licuadora, de acuerdo con el informe policial.

Detenido cuenta con varios antecedentes penales

El subcomisario señaló que el aprehendido registra varios antecedentes penales, entre ellos por hurto agravado, robo agravado y tenencia y comercialización de estupefacientes.

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El caso fue comunicado a la fiscala Soledad Quiñónez, quien dispuso que el detenido permanezca a disposición del Ministerio Público mientras continúan las investigaciones para localizar al segundo sospechoso.