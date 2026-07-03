Vivir rodeados de lodo: la realidad de las familias en Remansito

Hace aproximadamente tres meses, familias asentadas en la zona de la Finca 916 en Remansito, Villa Hayes, soportan una situación sumamente precaria. Los caminos están prácticamente intransitables debido al avance del agua y sus casas están afectadas por la constante humedad que ya está causando que las personas más vulnerables se enfermen.

“Lo que nosotros necesitamos realmente es que el Gobierno mire nuestra situación y vea qué hacer para ayudarnos. Necesitamos la canalización de este lugar (…) En la municipalidad nos fuimos para pedir ayuda, pero nos dijeron que no tiene plata, que tenemos que pagar primero el impuesto y después recién podrán hacer los trabajos”, contó Luis Riquelme, uno de los vecinos de la zona.

Añadió que si bien los pobladores tienen la intención de abonar los tributos correspondientes, las tierras que ocupan continúan sin ser regularizadas pese los años que han transcurrido desde la aprobación de la ley que, en teoría, formalizaba los asentamientos existentes a lo largo de más de mil hectáreas, donde ni siquiera cuentan con agua potable.

“Necesitamos que las cuatro instituciones que son el Ministerio de Urbanismo, el de Desarrollo Social, el Indert y la Municipalidad de Villa Hayes se junten y puedan hacer los trabajos para que nosotros podamos pagar nuestros impuestos (…) Lo que necesitamos es que pongan maquinarias”, indicó.

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“Después del voto ya ni te conocen”

Una de las principales quejas de los vecinos apunta a la desidia de la clase política que debería ocuparse de atender las necesidades de las personas, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad.

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Doña María Ángela Ocampos, quien vive en la zona hace poco más de un año, comentó que es la primera vez que se enfrentan a esta situación, que se agravó en los últimos meses con la persistencia de las precipitaciones.

Lamentó que los encargados de la comuna no estén haciendo caso al pedido de auxilio de los ciudadanos, aunque señaló que es algo normal, ya que los políticos solo se acercan a la gente cuando necesitan votos.

“Yo dije luego, después del voto es así, ellos durante el voto nomás vienen, se suben y ya no te conocen, es la pura realidad”, expresó.

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