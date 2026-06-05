Bachi politiza firma de donación japonesa para promocionar a Luis López en busca del rekutu

El acto fue transmitido por Senado TV y contó con la presencia de la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión; la representante de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), Chika Takahatake; el presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez; además de concejales municipales y autoridades locales.

La situación genera cuestionamientos debido a que la actividad se realizó horas después del cierre oficial del periodo de propaganda electoral para las internas municipales de 2026, establecido por la Justicia Electoral para las 23:59 del jueves 4 de junio.

Bachi volvió a destacar la figura del intendente

Durante su intervención, el presidente del Senado no solo celebró la concreción del proyecto financiado mediante una donación del Gobierno de Japón, sino que dedicó parte de su discurso a elogiar la gestión del intendente Luis López.

“Mi querido intendente, con todo tu equipo técnico también que está respaldando esto, más las obras que hiciste, porque Villa Hayes es una de las pocas ciudades que tiene casi el 30% de construcción de alcantarillado. Y uno de los que más construyó es el Dr. López. Tiene mi fuerte aplauso”, expresó Núñez ante los asistentes.

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Además, repasó una extensa lista de obras impulsadas por el Gobierno para Villa Hayes, entre ellas pavimentaciones, el parque costero, sistemas de videovigilancia, mejoras en el abastecimiento de agua y la futura construcción de una comisaría.

El senador presentó estos proyectos como resultados de una gestión articulada entre el Ejecutivo, el Congreso y la administración municipal encabezada por López.

El propio intendente atribuyó avances a la gestión política de Bachi

A su turno, el intendente Luis López también destacó el papel desempeñado por el titular del Congreso en la concreción de la iniciativa. “Debemos reconocer también la gran gestión del presidente del Congreso, que es de acá, de lo local, que siempre está impulsando y promoviendo respuestas y soluciones para la gente”, afirmó.

López calificó el proyecto como un “sueño largamente acariciado” y resaltó que permitirá resolver de manera definitiva el problema del acceso al agua potable para la población de Villa Hayes durante las próximas décadas.

La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, también realizó un reconocimiento especial al presidente del Congreso. “Quiero hacer un destaque tan especial al senador Bachi Núñez porque no claudicó y no cedió en el impulso político para que este proyecto sea realizado”, señaló.

La secretaria de Estado sostuvo que el proyecto tuvo sus primeros pasos en 2017, atravesó distintas etapas técnicas y logró avanzar finalmente durante la administración del presidente Santiago Peña con el acompañamiento político de las autoridades locales y nacionales.

No es la primera vez

La participación activa de Bachi Núñez en actividades institucionales vinculadas a la administración municipal de Villa Hayes no es un hecho aislado.

Desde que asumió la presidencia del Congreso, el legislador ha encabezado y promovido diversos actos oficiales en la capital de Presidente Hayes, destacando reiteradamente la gestión del intendente Luis López, quien actualmente busca un nuevo mandato.

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La utilización de espacios institucionales del Senado para actividades proselitistas en el marco de una competencia electoral genera cuestionamientos sobre la neutralidad que deben mantener las instituciones públicas en periodos electorales.

Propaganda electoral culminó el jueves

Según el cronograma electoral para las Elecciones Municipales 2026, el periodo de propaganda electoral concluyó oficialmente el jueves 4 de junio a las 23:59.

La disposición se encuentra contemplada en el artículo 290 de la Ley N.º 7135/23, que regula la difusión de mensajes de campaña en procesos electorales internos.

La normativa establece que la propaganda electoral comprende la difusión de propuestas, programas de gobierno y mensajes que promuevan candidaturas a cargos electivos a través de distintos medios y espacios públicos.

Tras el vencimiento del plazo, la Justicia Electoral exhortó a candidatos, movimientos y ciudadanos a respetar las restricciones previstas en la legislación vigente mientras el proceso avanza hacia la jornada de votación prevista para este domingo.