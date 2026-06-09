Agua potable para Villa Hayes: ¿por qué la obra se adjudicó en Japón?

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) realizó la semana pasada un acto oficial para anunciar la firma del contrato para la ejecución del Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Suministro de Agua de la ciudad de Villa Hayes.

El acto se realizó el viernes último en la sede de la Municipalidad de Villa Hayes, con la participación de la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Ing. Claudia Centurión; autoridades nacionales y departamentales; y representantes de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), liderados por su representante residente, Chika Takahatake.

Según informó la catera de Obras, el pasado 26 de mayo se emitió la Notificación de Adjudicación a la firma Fujita Corporation por un monto de 1.633 millones de yenes japoneses (unos US$ 10.194.430 al cambio de hoy), culminando el proceso de licitación y negociación desarrollado en Tokio, Japón.

La licitación se realizó en el país asiático debido a que la obra es financiada mediante una donación del Gobierno del Japón, canalizada a través de JICA, por un monto de 1.936 millones de yenes japoneses, conforme a lo establecido en la Ley Nº 6994/2022.

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Deuda histórica con Villa Hayes

Durante su intervención, la ministra Centurión afirmó que la firma del contrato representa la concreción de un proyecto largamente impulsado y una oportunidad para saldar una deuda histórica con Villa Hayes. Recordó que las gestiones para hacer realidad la iniciativa demandaron años de trabajo conjunto entre instituciones paraguayas y la cooperación japonesa.

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Asimismo, subrayó que garantizar el acceso al agua potable constituye una de las necesidades más básicas de la población y una de las principales responsabilidades del Estado. En ese sentido, destacó que la obra permitirá mejorar la calidad de vida de miles de familias.

“Hoy venimos a saldar una deuda real para Villa Hayes. Más de 50.000 personas van a verse beneficiadas con lo más básico: levantarse, abrir la canilla y poder tomar un vaso de agua potable”, expresó.

Por su parte, la representante residente de JICA en Paraguay, Chika Takahatake, destacó que el proyecto constituye una iniciativa largamente esperada y una respuesta estructural a los desafíos históricos del abastecimiento de agua potable en Villa Hayes.

Agregó que la intervención contempla componentes fundamentales como la captación de agua, una moderna planta potabilizadora, una línea aductora y sistemas avanzados de monitoreo que permitirán una operación eficiente y sostenible.

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“Esto no es solo el inicio de una obra de infraestructura, sino el inicio de una solución concreta que impactará de manera positiva en la vida de miles de familias y contribuirá al desarrollo sostenible de Villa Hayes”, afirmó Takahatake.

Alcance de las mejoras

De acuerdo con los datos del MOPC, el emprendimiento contempla la construcción de una Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) con capacidad para producir 12.000 metros cúbicos por día, una línea aductora de agua cruda de aproximadamente 1,1 kilómetros y la incorporación de tecnología para optimizar el monitoreo y la operación del sistema.

Según la promesa de la cartera, estas mejoras permitirán aumentar la capacidad de producción y tratamiento de agua, mejorar la continuidad del servicio y responder con mayor eficiencia a la creciente demanda de la ciudad.

Además de mejorar la cobertura y confiabilidad del abastecimiento, la nueva infraestructura incorporará herramientas tecnológicas que permitirán una gestión más eficiente y sostenible del sistema, se anunció.