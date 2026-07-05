Nacionales
05 de julio de 2026 a la - 00:33

Coronel Oviedo aplaude a la Albirroja con una gran caravana pese a la eliminación de la Copa del Mundo 2026

CORONEL OVIEDO. Una multitudinaria caravana de vehículos se registró en la noche de este sábado en la capital departamental de Caaguazú, donde cientos de aficionados decidieron salir a las calles para expresar su orgullo por la actuación de la selección paraguaya, pese a su eliminación de la Copa del Mundo 2026.

Por Víctor Daniel Barrera

La Albirroja quedó fuera del certamen tras caer por 1-0 ante Francia, en un encuentro en el que el combinado nacional protagonizó un destacado desempeño defensivo y exhibió la tradicional garra guaraní frente a una de las selecciones más poderosas del mundo.

El único tanto del compromiso llegó tras un penal cometido por Diego Gómez, situación que terminó inclinando el marcador a favor del conjunto francés y selló la eliminación paraguaya.

Dos personas celebran sobre un vehículo en una multitudinaria caravana nocturna. Los coches tienen las luces encendidas.
vdb Una larga y prolongada caravana se tuvo en Coronel Oviedo pese a la eliminación de la selección Paraguaya.

A pesar del resultado, los aficionados ovetenses consideran que la selección dejó una imagen digna durante el torneo. Por ese motivo, una importante cantidad de personas recorrió las principales calles de la ciudad en una caravana de apoyo, celebrando la entrega, el sacrificio y la actitud demostrada por los futbolistas paraguayos durante el campeonato.