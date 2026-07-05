Coronel Oviedo aplaude a la Albirroja con una gran caravana pese a la eliminación de la Copa del Mundo 2026

La Albirroja quedó fuera del certamen tras caer por 1-0 ante Francia, en un encuentro en el que el combinado nacional protagonizó un destacado desempeño defensivo y exhibió la tradicional garra guaraní frente a una de las selecciones más poderosas del mundo.

El único tanto del compromiso llegó tras un penal cometido por Diego Gómez, situación que terminó inclinando el marcador a favor del conjunto francés y selló la eliminación paraguaya.

A pesar del resultado, los aficionados ovetenses consideran que la selección dejó una imagen digna durante el torneo. Por ese motivo, una importante cantidad de personas recorrió las principales calles de la ciudad en una caravana de apoyo, celebrando la entrega, el sacrificio y la actitud demostrada por los futbolistas paraguayos durante el campeonato.