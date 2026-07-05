Hospital Regional de Caacupé: anuncian obras tras más de un año de promesas incumplidas

El doctor Hugo Cañete, director del Hospital Regional de Caacupé, confirmó que el proceso de licitación para las obras de mejoramiento ya fue iniciado por el Ministerio de Salud. Sin embargo, reconoció que todavía no existe una fecha definida para el inicio de los trabajos ni se conoce la empresa que tendrá a su cargo la ejecución del proyecto.

Según explicó, entre las intervenciones previstas figura la construcción de un nuevo pabellón de Pediatría, independiente del edificio principal, además de otras obras destinadas a fortalecer la capacidad del hospital. “Todos esos datos maneja el Ministerio de Salud”, expresó.

Admitió que el problema más grave continúa siendo el antiguo bloque de internación, cuya infraestructura presenta un importante deterioro. Señaló que el sistema de desagüe cloacal resulta insuficiente, situación que provoca constantes inconvenientes en los sanitarios.

Cañete reconoció que la solución definitiva sería demoler el actual bloque de internación y construir uno nuevo, aunque aclaró que esa decisión depende exclusivamente del Ministerio de Salud y escapa a las atribuciones de la dirección del hospital. Mientras tanto, indicó que periódicamente se realizan trabajos de mantenimiento para intentar paliar los problemas más urgentes.

En cuanto a las reiteradas quejas de pacientes por la atención brindada por algunos funcionarios, el director sostuvo que no todas las denuncias reflejan la realidad. Pero admitió que existen trabajadores que no cumplen adecuadamente con sus funciones, aunque resaltó el compromiso y desempeño de la mayoría del personal de las áreas de Urgencias, Pediatría y Ginecología.

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Falta de medicamentos

El doctor Cañete también fue consultado sobre las quejas relacionadas con la falta de medicamentos y aclaró que el abastecimiento no depende directamente de la administración del hospital, sino del Parque Sanitario.

Aseguró que en la actualidad el centro asistencial cuenta con una provisión de medicamentos y que se están recibiendo los insumos necesarios para atender a los pacientes.

“Nosotros realizamos los pedidos de acuerdo con las necesidades del hospital, pero la reposición corresponde al Parque Sanitario”, explicó Cañete.

El director añadió que el hospital mantiene un monitoreo permanente del stock para gestionar con anticipación la reposición de los medicamentos esenciales y evitar que se produzcan desabastecimientos que afecten la atención de los pacientes.

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Incendio y promesa de intervención

Los anuncios de mejoras se producen más de un año después del incendio registrado el 9 de enero de 2025, cuando un cortocircuito afectó una sala de internación. En aquella ocasión, el presidente de la República, Santiago Peña, y la ministra de Salud, María Teresa Barán, prometieron una intervención integral del hospital.

Hasta la fecha, esas promesas no se tradujeron en una renovación estructural. Las acciones ejecutadas se limitaron a simples reparaciones puntuales posteriores al incendio, mientras los problemas de fondo continúan afectando a pacientes y funcionarios.

Ahora, la comunidad espera que las licitaciones adjudicadas dejen de ser solo anuncios y se conviertan finalmente en obras concretas.

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