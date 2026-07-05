Lo que dice armador fluvial tras fatal explosión de barcaza en río Paraguay

El Grupo Líneas Panchita G (L.P.G), empresa armadora responsable del área donde ocurrió el trágico suceso, emitió un comunicado para expresar su postura y profundo pesar tras la devastadora explosión de una barcaza tanquera en el río Paraguay. El accidente, ocurrido durante la mañana de ayer, sábado, dejó un saldo fatal de cinco personas fallecidas y una herida.

Lea más: Video: explosión en una barcaza en el río Paraguay deja fallecidos, según Prefectura Naval

La explosión se registró exactamente a las 10:56 en un amarradero de la empresa ubicado en la zona de Zanja H, sobre el río Paraguay. El epicentro del desastre se sitúa en la orilla opuesta a la Costanera Sur de Asunción, en las inmediaciones de la zona conocida como Beterete Kue, bajo la jurisdicción del municipio de Nanawa (Puerto Elsa), en el departamento de Presidente Hayes.

“Una irreparable pérdida de vidas humanas”

En su pronunciamiento, el directorio de la empresa lamentó profundamente el desenlace de las tareas de mantenimiento que se estaban ejecutando en la embarcación.

“Con inmenso dolor lamentamos la irreparable pérdida de vidas humanas. En este difícil momento, acompañamos con profundo respeto y solidaridad a las familias, seres queridos y compañeros de las personas afectadas, a quienes hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias”, dicta el documento.

Lea más: Cinco fallecidos en explosión de barcaza: probablemente estaban haciendo una desgasificación para reparación

Al momento de la fuerte explosión, un equipo de obreros se encontraba realizando trabajos. Los servicios de rescate confirmaron que cinco de ellos perdieron la vida de forma instantánea, mientras que un sexto trabajador pudo ser rescatado con vida y trasladado de urgencia a un centro asistencial con pronóstico reservado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Investigación en curso junto con la Armada y bomberos

Desde la firma armadora señalaron que, apenas se reportó el estallido en el amarradero, se pusieron en marcha las acciones de contingencia internas para facilitar las labores de auxilio y el ingreso del equipo de rescate.

La compañía detalló que se pusieron a disposición de la emergencia la totalidad de los recursos humanos, técnicos y logísticos de la empresa para asistir a las víctimas y contener a los familiares de los fallecidos.

El equipo técnico de la firma trabaja mano a mano con los peritos de la Prefectura General Naval, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y la Fiscalía para determinar qué causó la acumulación de gases o el factor desencadenante del fuego.

Asimismo, la empresa se comprometió a entregar toda la documentación requerida.

“Hoy, nuestro principal compromiso está con las personas. Acompañar a las familias afectadas, brindar toda la asistencia posible y colaborar plenamente con las investigaciones constituyen nuestra absoluta prioridad”, concluye el manifiesto.