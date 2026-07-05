“Muro de los 31”: Alemania planea liderar la ratificación del acuerdo UE-Mercosur mientras China es tema en el bloque sudamericano

Esta alianza con un mercado de 700 millones de personas que representa el 20% del PIB mundial, no solo busca diversificar las cadenas de suministro, sino consolidar un bloque de socios “confiables” capaces de liderar la transición hacia energías renovables y alta tecnología, independizándose de la volatilidad de las superpotencias tradicionales.

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En este contexto surge Alemania como un actor decisivo buscando liderar la ratificación del acuerdo del otro lado del Atlántico. El ministro de RR.EE. Alemania Johann Wadephul lo remarcó durante su visita de 16 horas a nuestro país en el marco de la reunión del bloque.

-Usted mencionó que Alemania será el primer país en ratificar el acuerdo. ¿Cómo llevarán a cabo la discusión para convencer a otros países, como por ejemplo, Francia?

-La discusión política en Europa es a través del consejo. Todos los líderes de los estados en su mayoría dieron su acuerdo que le sirve a Europa y a América Latina. Alemania siempre estuvo detrás de este acuerdo. Y ahora, por supuesto, tenemos que hacer el proceso de ratificación a través del Parlamento Europeo. Soy muy optimista de que superaremos esta situación en la que estamos ahora.

-¿Qué paso concreto ofrece Alemania a Paraguay más allá de exportar materias primas o commodities y convertirse en un socio industrial estratégico?

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-Estamos mirando todos los sectores de nuestra asociación, que es política y cultural. Sabemos que mucha gente habla alemán (en Paraguay) y tiene raíces alemanas. Sabemos que hay muchas personas aprendiendo el idioma alemán, que están estudiando alemán y que están estudiando ciencias en alemán. Así que esta ya es una base muy buena para el futuro. Creo que ambos países estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración. Somos comerciantes libres. Y por lo que veo, Paraguay es un país muy abierto, de mente muy abierta. Yo diría que la economía funciona si es libre, si no se le ponen límites. Esta es nuestra política. No nos gustan los aranceles. No nos gustan las barreras. Queremos eliminar todo eso.

-Si el acuerdo colapsara tras su revisión en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ¿cuál es el siguiente paso?

-No veo riesgo de que pueda colapsar. Esta es solo una revisión judicial, no veo ningún obstáculo. Tenemos que esperar porque el orden basado en reglas es importante. Espero que el Tribunal acepte el acuerdo y que también el Parlamento Europeo lo haga… Empecemos a practicar el acuerdo, eso mostrará que está funcionando y que todos se benefician de él.

-Y mientras tanto, ¿qué trabajo están haciendo para acuerdos especiales concretos, acuerdos económicos?

-Tenemos que implementar todo el contenido del acuerdo. No olviden que hemos estado negociando este acuerdo durante veinticinco años, demasiado tiempo, obviamente. El último año fue el más intenso de ese trabajo. Aceleramos la velocidad de las conversaciones. Reconocemos que todavía hay algunos obstáculos…

-Obstáculos medioambientales, por ejemplo…

-Si, es cierto. Hablemos y encontremos soluciones comunes. Ahora tenemos el acuerdo. Nunca volveremos atrás. La gran mayoría en Europa está a favor de este acuerdo, está a favor de la cooperación con América Latina (…) Somos 31 democracias que ahora están unidas.

-El presidente Luiz Inacio Lula habló sobre negociaciones con China. ¿Qué piensa al respecto en términos de la interferencia en América Latina?

-Hay una interferencia. Quizás también una competencia. No estamos en contra de la competencia, pero, por supuesto, tenemos que mirar con mucho cuidado si es una competencia basada en reglas, y esto no siempre es así. Sabemos que China es un actor, y por supuesto, también tenemos relaciones comerciales China. Pero está en nuestro interés y quizás también en el interés de los países latinoamericanos diversificar, tener alternativas a China. Y esa es la razón por la que ambas partes (Mercosur-UE) deberían cooperar más estrechamente que antes.

-Ese modelo de relación con China es una paradoja…

-Sí. Es una paradoja. No puedo negarlo. Pero este es el mundo en el que vivimos, más complicado que hace 10, 20, 30 o 35 años cuando se fundó el Mercosur. Pero, bueno, tenemos que vivir en ese mundo y tenemos que ver dónde está nuestro verdadero socio confiable. Hemos identificado a Paraguay y a muchos países latinoamericanos como socios confiables para Europa y para Alemania.

-¿Entonces no es una señal de alerta tener una relación con China?

-Por supuesto que no. No es una señal de alerta. También tenemos relaciones con China y es nuestro mayor socio comercial. Pero también llegamos a la conclusión de que, por supuesto, debemos diversificar para no depender demasiado de un solo país, ni tampoco de China.

-Tras sus conversaciones con Marco Rubio ¿está de acuerdo en que Europa debe asumir de inmediato una autonomía militar total, independiente de los EE.UU.?

-No. Estados Unidos es un socio muy cercano para Alemania y para Europa. Especialmente en cuestiones de seguridad. Somos socios cercanos de la OTAN, la alianza de defensa que reúne a Canadá, Estados Unidos y muchos países europeos. Y esto sigue siendo necesario. También tenemos vínculos económicos muy fuertes con Estados Unidos. Pero Estados Unidos hoy no es el que hemos conocido durante décadas. Hay algunos cambios en la política que a veces hacen que el futuro inmediato sea un poco impredecible. Esto no es bueno para nuestra economía. Y esta es también una razón para diversificar y buscar otros socios. Y no está mal que esto también se reconozca en Estados Unidos.

-Hablando de la OTAN. ¿Está Alemania preparada para duplicar unilateralmente su gasto en defensa para sostener a Kiev si Washington recorta drásticamente su financiación.

-Ya somos el mayor financiador de Ucrania y el mayor apoyo financiero, militar y también político. Este es nuestro papel porque sabemos que Kiev, que Ucrania, no solo está defendiendo su propia libertad, sino también nuestra libertad contra el agresor, que es Rusia. Recibimos apoyo de los socios europeos de la OTAN en Canadá, excluyendo, lamentablemente, a Estados Unidos de América. Y somos conscientes de que esta administración estadounidense no volverá a donde estaba hace dos años. Así que tenemos que asumir más responsabilidad, pero estamos preparados para ello.