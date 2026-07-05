Video: esto dicen los hinchas de Paraguay tras la eliminación del Mundial contra Francia

Paraguay perdió contra Francia por un gol a cero en el partido por los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol Fifa 2026. El gol fue convertido por Kylian Mbappé a los 70 minutos del segundo tiempo de penal por una falta ocasionada por el mediocampista Diego Gomez.

Con este resultado, la Selección Paraguaya de Fútbol quedó eliminada de la competencia tras una campaña emocionante, ya que tras perder el partido inaugural por una goleada contra Estados Unidos, terminó venciendo por penales a Alemania en dieciseisavos de final de una manera sorprendente, lo que dio esperanzas a la afición que llenó el centro de Asunción donde se transmitió el partido en pantallas gigantes.

Cristian, uno de los presentes, dijo que la derrota fue muy dura, pero rescató la entrega y el juego de equipo albirrojo. Calificó de “robo” el penal, pero se mostró optimista para el próximo mundial. Aseguró sentirse orgulloso de lo que se hizo.

“La verdad fue muy triste porque yo tenía, o sea, nunca perdí la fe, pero estaba muy ilusionada, sí íbamos a poder, pero no hay que estar tristes porque yo la verdad siento que fuimos uno de los rivales más fuertes para Francia, o sea que tipo a nadie le costó, tipo perdimos por un penal aunque digan que pudimos haber perdido también en la tanda de penales, o sea, para mí siempre Paraguay tubo mucho más”, refirió una joven aficionada quien también dijo sentirse orgullosa.

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El mensaje de la afición a los jugadores

Agregó que los jugadores no deben bajar la cabeza y ponerse bien, ya que en cuatro años pueden volver con todo otra vez.

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“Siento que llegamos muy lejos como para que se pongan tristes y tipo para que tomen fuerzas para el próximo año y que vengan con todo, que no, que nunca echen la cabeza”, expresó.

Otro de los hinchas dijo que el resultado era de esperarse, pero que dentro de todo se siente orgulloso porque “los perros se pusieron las pilas y pelearon hasta la última pelota. Igual se entiende el resultado dentro de todo, igual hay que estar agradecidos con el equipo porque se pusieron las pilas”.

“Estamos felices porque estamos juntos, pero la verdad estamos muy tristes por cómo terminó. Siento que Paraguay dio todo de sí y nada, hay favoritos en la Fifa, eso ya se vio ayer con Cabo Verde también y bueno, hoy no tenemos más nada que decir que eh Mbappé son una princesa”, expresó otra aficionada.

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Hinchas felices pese a la derrota

Otro de los presentes en el centro reconoció que por más que los jugadores lo dieron todo, no se pudo dar el resultado favorable para Paraguay. Le envió fuerzas a los jugadores y el deseo de que se preparen para el 2030, además de agradecer al técnico Gustavo Alfaro por devolverle la alegría a los hinchas, ya que con su liderazgo se logró la clasificación, pasar d ela fase de grupos, la victoria histórica contra Alemania y el partido contra Francia.

Otro aficionado no escondió su decepción, aunque reconoció que el equipo pudo aguantar, lo que demuestra que pudo levantarse después de mucho tiempo

“La verdad que fue un partido más díficil que contra Alemania. Merecimos, la verdad, más que ganar. Yo calculo que en el partido de Alemania contra Paraguay, nosotros merecimos más perder que hoy. La sensación que me deja es un dolor inmenso porque podíamos darle más al Paraguay y la verdad que le tuvimos a Mbappé, a Dembélé, le tuvimos así a media, pero fue una marca que no pudimos marcar bien y llegó el penal”, indicó otro aficionado de nombre Carlos Vazquez.

Calificó con tres de cinco a los jugadores y aseguró que Diego Goméz es un jugadorazo, pero le falta desarrollarse un poco más. Dio todo su apoyo a Gustavo Alfaro.

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“Paraguay lastimosamente no pudo, pero nos queda pendiente la venganza contra Francia. Bien, bien, buen equipo. Alfaro hizo todo lo que pudo y hasta ahí llegamos. Al menos no fue fácil para ellos. Gracias, superbien pasamos. Y ahora la gente sigue pasando todavía, celebrando. Peleamos, no fue fácil para ellos”, dijo por su parte Graciela.

“Y la verdad que estamos muy felices igual, siempre apoyando, queriendo a la selección, no importa la derrota. Jugaron muy bien, que a pesar de todo dieron su mayor esfuerzo y el penal nos fundió, la verdad”, señaló Aracely Cardozo, quien valoró la valentía de los jugadores y sostuvo que la derrota no dejó un mal sabor, ya que la afición se alegró por llegar hasta la disputa contra Francia.