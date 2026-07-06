Fiscalía activa protocolo de búsqueda para localizar a una madre y su hija

Gissel Noemí Ojeda Riveros(24) y su hija Emma Valentina Benítez Ojeda (2) fueron reportadas como desaparecidas por sus familiares. Las mismas fueron vistas por última vez sobre las calles Eusebio Ayala entre Capitán Cañiza y Tte. Alvarenga de Asunción.

Según el informe oficial difundido por el Ministerio Público, el agente fiscal Francisco Gabriel Torres Núñez, de la Unidad Penal N.º 16, Sede 1 de Asunción, dispuso la activación inmediata del Protocolo de Búsqueda y Localización con el objetivo de dar con el paradero de ambas.

En ese sentido, la Fiscalía solicitó que la comisaría interviniente remita un informe de las diligencias realizadas hasta el momento y se le ponga en conocimiento de si se ha dispuesto formalmente la búsqueda y localización.

De acuerdo con la solicitud, el fiscal recordó que la dependencia policial debe enviar la comunicación en un plazo de 24 horas después del pedido.

Lea más: Personas desaparecidas en Paraguay: estas son las cinco búsquedas activas hoy

La causa se encuentra abierta de manera formal y los investigadores están abocados a recolectar elementos que ayuden a esclarecer las circunstancias de la desaparición y, sobre todo, a garantizar la integridad física de la madre y la menor.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Canales de ayuda y colaboración ciudadana

Las autoridades judiciales apelan a la solidaridad de la población y solicitan que cualquier persona que tenga información certera, haya visto a ambas o note alguna actitud sospechosa relacionada al caso, se comunique de manera inmediata al 0986 760 083, del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, o bien, acuda a la comisaría más cercana.

Lea más: Buscan a adolescente de 13 años desaparecido en Limpio