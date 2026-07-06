Fiscalía pide 26 meses de cárcel para exsenador Edgardo Kueider y su pareja por contrabando

Este lunes se llevó a cabo una jornada más de juicio oral y público al exsenador argentino Edgardo Darío Kueider (53) y a su exsecretaria y pareja, Iara Magdalena Guinsel Costa (34), acusados por la fiscalía por el hecho punible de contrabando en grado de tentativa. Ambos habían intentado introducir por el Puente Internacional de la Amistad a Paraguay, dinero en distintas monedas, pero sin declarar.

El debate público que está a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, presidido por Elsa García e integrado por Adriana Planás y Matías Garcete, continuó en la fecha con la presentación de alegatos de la Fiscalía, representada por el fiscal Ysrael Villalba y la defensa, ejercida por los abogados Marcelo Bogado y Carlos Arévalos Girett.

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El fiscal Villalba solicitó una pena de 2 años y 2 meses de cárcel, en total 26 meses para Kueider y Guinsel, al considerar probado en juicio que ingresaron a territorio paraguayo sin declarar US$ 211.102, G. 640.000 y 3.900.000 pesos argentinos a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), en diciembre de 2024.

Cabe señalar que Kueider y Guinsel cumplen con arresto domiciliario desde diciembre de 2024 hasta hoy, es decir, alrededor de 19 meses, que al momento de que quede firme su pena se le deberán descontar.

Edgardo Kueider insiste en su inocencia

Por su parte, la defensa pidió la absolución de Kueider y Guinsel, alegando que la conducta de ambos no es típica. El exlegislador procesado Edgardo Kueider dijo que “creo que los alegatos de la defensa fueron más que elocuentes y hubo un error de criterio de la Fiscalía. Acá no se cometió ningún ilícito”.

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“Ni yo ni Iara Guinsel hemos venido a Paraguay a cometer ningún delito, ni en Argentina; eso va a quedar demostrado en este juicio, porque así como en este juicio, como en los que vengan de allá”, añadió el exsenador argentino.

Luego insistió: “estamos sujetos a derecho, sin cometer faltas ni en Paraguay ni en Argentina”.

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El colegiado programó para el próximo 13 de julio, a las 9:30, la continuidad del contradictorio, a fin de que la Fiscalía pueda hacer uso de su derecho a réplica, si así lo considera y en consecuencia la defensa, de su derecho a dúplica. Se prevé que para esa jornada los jueces ya pasen a deliberar y den a conocer su sentencia.

Acusación contra exsenador argentino por contrabando

De acuerdo con la acusación, a la 1:30 del 4 de diciembre de 2024, el entonces senador argentino Edgardo Kueider y su secretaria Iara Guinsel, ingresaron a territorio paraguayo a través del Puente de la Amistad. En el lugar fueron retenidos por personal de la Naval junto con funcionarios de Aduanas.

Los intervinientes procedieron a verificar el vehículo Chevrolet en el que estaban ambos, pero al mando de Kueider. Dentro del cual se encontró divisa extranjera consistente en US$ 211.102, G. 640.000 y 3.900.000 pesos argentinos, no declarados. De todo esto, se entregó la suma de US$ 9.900 a Kueider, pues es la suma que sí está permitida ingresar sin declaración.

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El fiscal acusador consideró en este sentido que, tanto Kueider como Guinsel transportaban dinero en efectivo en territorio aduanero, sin la documentación que acredite su introducción legal a Paraguay. La plata iba en la parte trasera del rodado, dentro de una mochila, según consta en el acta del procedimiento.

Por ese motivo el agente del Ministerio Público acusó a Kueider y Guinsel bajo la figura de tentativa de contrabando, ya que el ingreso del dinero no fue declarado al cruzar la frontera, aunque no se llegó a concretar una transacción ilegal posterior.