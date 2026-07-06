Peritaje naval busca determinar causas de explosión en barcaza que dejó cinco fallecidos

Este sábado, una tragedia en el río Paraguay, frente a la Costanera Sur de Asunción, dejó como saldo cinco personas fallecidas tras una explosión en una barcaza tipo tanquera.

Ante la gravedad del hecho, la Prefectura General Naval, bajo la dirección del Ministerio Público, ha iniciado un riguroso proceso de peritaje para esclarecer las causas del suceso.

El prefecto general naval, contraalmirante Óscar Chamorro, explicó que, si bien la embarcación no transportaba combustible en el momento del accidente, la presencia de gases residuales representa un riesgo constante.

“Si bien la barcaza se encontraba vacía, siempre existe el riesgo de que contenga gases en su interior. Para todo eso existe un protocolo de manejo muy estricto que las empresas deben cumplir”, afirmó el alto mando.

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Chamorro indicó que las investigaciones se centran en identificar el elemento que provocó la ignición. “Son demasiadas cosas que pudieron haber sucedido, pero todavía no podemos aventurarnos a decir cuál fue el detonante”, agregó, destacando que las barcazas tanqueras poseen características constructivas específicas y dispositivos de seguridad diseñados para minimizar los riesgos operativos.

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Identificación de las víctimas

El reporte oficial de la Prefectura confirmó el deceso de cinco trabajadores:

Ever Nilson Sosa Rotela (26)

Simón Díaz González (34)

Giovani Samuel Amarilla Alegre (24)

Jesús Alberto Miranda Lovera (28)

Carlos David Pérez Morínigo (31)

Un sexto trabajador, quien se encontraba en una embarcación auxiliar contigua, sobrevivió al siniestro.

Por su parte, la firma L.P.G. Emprendimientos S.A. informó a través de un comunicado que activó sus protocolos de emergencia y se encuentra brindando plena cooperación a las autoridades judiciales y navales para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades en este fatal incidente.