Barán: falta de insumos en el IPS genera un “grave problema” para la salud pública

Ante las quejas por la falta de insumosy medicamentos, la ministra de Salud, María Teresa Barán, afirmó que el desabastecimiento del Instituto de Previsión Social (IPS) genera una mayor presión sobre el sistema de salud pública, debido a que los asegurados recurren a los establecimientos del Ministerio de Salud en busca de atención.

“Hoy tenemos un grave problema a esta ecuación que es el asegurado del IPS. Hoy el IPS está desabastecido, no está dando respuesta a sus asegurados y estos se vuelcan al sistema de salud pública. Entonces, estamos buscando la manera de dar respuesta, prácticamente al 97% de la población paraguaya”, sostuvo.

Igualmente, reconoció las deficiencias que enfrenta el sistema de salud pública y sostuvo que los principales desafíos responden a problemas estructurales que se arrastran desde hace años.

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Problemas estructurales en Salud Pública, según Barán

Barán también afirmó que las limitaciones actuales no son exclusivas de la gestión vigente y atribuyó las dificultades a falencias históricas.

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“Los recursos son limitados y estos problemas estructurales no son de estos últimos dos años y medio de gestión. Hay cambios estructurales que se vienen arrastrando de años y de décadas”, dijo.

Salud: problemas en infraestructura de servicios

Asimismo, señaló que el ministerio trabaja para enfrentar las principales debilidades del sistema sanitario, entre ellas las relacionadas con infraestructura, equipamientos y recursos humanos.

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“Sabemos de que existen muchas fortalezas, pero también sabemos de que existen muchas debilidades y estamos trabajando incansablemente con todo un equipo multidisciplinario para poder, de alguna u otra manera, resolver estos problemas estructurales”, dijo.

La ministra explicó que las deficiencias estructurales se reflejan en la infraestructura de los servicios de salud, la falta y el mantenimiento de equipamientos, además del déficit de recursos humanos.

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Medicamentos oncológicos: IPS genera presión adicional

En la misma línea que Barán, el viceministro de Atención Integral a la Salud, Saúl Recalde, sostuvo que el Ministerio de Salud ya había advertido que las dificultades en la provisión de medicamentos oncológicos en otras instituciones, especialmente en el IPS, generan una mayor presión sobre el sistema público y obligan a ampliar la cobertura prevista inicialmente.