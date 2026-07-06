Provisión de medicamentos en IPS empeoraría en julio con presupuesto vigente, sostienen

El IPS atraviesa una de sus peores crisis en atención a los asegurados, sobre todo en cuanto a la provisión de insumos y medicamentos debido a la crisis financiera de la previsional.

Ante este escenario, las autoridades urgen al Congreso Nacional que se apruebe una declaración de emergencia de la previsional para agilizar algunos procesos.

Gladys Vera, gerente de Administración Financiera, afirmó que con el presupuesto con el que cuentan podrán aguantar hasta julio con la provisión de medicamentos e insumos a los asegurados. Indicó que por una disposición del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la ley del presupuesto deben contar con un certificado de disponibilidad financiera para ejecutar los contratos.

“Nosotros tenemos un presupuesto reducido. A partir de este año tenemos un artículo del decreto reglamentario de la Ley de Presupuesto donde para toda la emisión de órdenes de preinsumos y medicamentos necesitamos tener la disponibilidad presupuestaria. En base a ese artículo nosotros para todas las órdenes, para todos los pagos y nuevos llamados necesitamos contar con el presupuesto necesario”, señaló.

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Deuda con entidades bancarias y proveedores

Recordó que la previsional cuenta con millonarias deudas que arrastra con entidades bancarias y proveedores, la cual es elevada, lo que acrecenta el problema de la disponibilidad presupuestaria.

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Indicó que para abastecer actualmente la demanda necesitaría una ampliación de entre 150 y 180 mil millones de guaraníes al mes para abastecer los depositos.

“Se está trabajando en una reingeniería financiera para el refinanciamiento de las deudas y también en generar una reestructuración del IPS, pero eso lleva su tiempo. La reingeniería financiera nos va a llevar unos meses más, por lo cual hoy estamos solicitando una excepción a ese artículo de manera a seguir emitiendo órdenes para la, vamos a decir, entrega medicamentos e insumos. Los contratos se encuentran vigentes, lo que necesitamos es la disponibilidad para seguir ejecutando esos contratos”, precisó.

Agregó que en caso de que no se declare emergencia, están analizando otras alternativas, pero sí sería mucho más factible contar con la excepción y que en caso contrario, si no tienen una respuesta este mes de julio, no tendrán el presupuesto para seguir pagando la deuda, no podrán contar con insumos y medicamentos, por lo que tal vez sigan emitiendo o ejecutando simplemente los contratos ya vigentes.

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“Tenemos ejecutado, vamos a decir, el 50% de ejecución, pero los otros 50% son reservas ya para compromisos asumidos con las entidades bancarias o facturas pendientes de pago”, insistió.