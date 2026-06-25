Medicamentos oncológicos: IPS genera presión adicional sobre el sistema, según viceministro

Tras la denuncia de faltante de medicamentos oncológicos para pacientes pediátricos, el viceministro de Atención Integral a la Salud, Saúl Recalde, afirmó que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) mantiene la provisión de los fármacos del vademécum del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), integrado por 82 ítems.

Si bien reconoció que pueden surgir inconvenientes puntuales y temporales en el abastecimiento de algunos fármacos, aseguró que estos son resueltos con rapidez.

Como ejemplo, mencionó el caso de la leucovorina, medicamento que presentó dificultades de provisión durante la semana, pero cuya entrega fue concretada posteriormente.

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Negó faltantes de medicamentos para pacientes pediátricos

Respecto a las denuncias puntuales, Recalde señaló que realizó verificaciones en el Hospital Pediátrico Acosta Ñu y sostuvo que no existen problemas de provisión dentro de la cobertura que corresponde al Ministerio de Salud.

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Asimismo, indicó que la denuncia relacionada con unos 200 niños no tendría origen en una falta de medicamentos en el Acosta Ñu, por lo que considera que la situación estaría vinculada a dificultades registradas en el Instituto de Previsión Social (IPS).

IPS genera presión adicional sobre el sistema, según Salud

El viceministro reconoció que otra institución atraviesa importantes dificultades en materia de abastecimiento de medicamentos y que esa situación termina impactando en la demanda que debe atender la cartera sanitaria.

Explicó que la planificación de compras se realiza sobre la base de la cantidad de pacientes atendidos en el Incan y el Acosta Ñu. Sin embargo, los inconvenientes registrados en el IPS generan una presión adicional sobre el sistema público.

En ese contexto, sostuvo que actualmente el Ministerio de Salud está absorbiendo gran parte de la problemática derivada de las dificultades que enfrenta el IPS, lo que obliga a ampliar la provisión inicialmente prevista para otras instituciones.

“Nosotros tenemos que ver también la evaluación, porque el proceso de compra lo hacemos en base a datos y al número de pacientes. Nosotros lo hacemos en relación a lo que maneja el Incan y el Acosta Ñu, pero a veces la dificultad de otra institución estira a que la provisión también sea hecha. El Ministerio hoy está abarcando la totalidad de la problemática que está sufriendo la institución (IPS) y eso es una realidad”, declaró.

Ley obliga a Salud a proveer también al IPS y Clínicas

Recalde precisó que el Ministerio de Salud garantiza la disponibilidad de medicamentos oncológicos para el Incan y el Hospital Pediátrico Acosta Ñu. No obstante, también debe proveer fármacos al Hospital de Clínicas y al IPS en cumplimiento de la Ley Nº 6.266 de atención integral al cáncer.

En ese sentido, afirmó que “todo cae sobre la espalda” del Incan en cuanto a la provisión de medicamentos oncológicos.

“Realmente genera un inconveniente cuando una institución como el IPS, que tiene que tener su propio presupuesto y programar para sus pacientes, está desprovista de insumos”, dijo.

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Alrededor del 30% de medicamentos del Incan terminan en el IPS

Según detalló el viceministro, una proporción importante de los medicamentos adquiridos para pacientes oncológicos termina siendo utilizada por asegurados del IPS.

“Hicimos una evaluación. Se está trabajando en un registro único de los pacientes oncológicos. Eso va a mejorar y pulir mucho los procesos de compra. Manejamos alrededor de 17.000 a 20.000 pacientes que están en terapéutica en el Incan y se estima, aproximadamente, que entre el 25% y el 30% de medicamentos del Incan van al IPS”, declaró.

Salud cuestiona la falta de unificación en las compras

Recalde también cuestionó la falta de criterios unificados entre las instituciones para la adquisición de medicamentos oncológicos y biológicos, situación que, a su criterio, contribuye a los problemas de abastecimiento.

“La fragmentación en los procesos de compra a lo largo del tiempo generó inconvenientes. Si consiguiéramos entablar que el IPS u otras instituciones tuvieran la misma lista de oncológicos o biológicos, te aseguro que esta dificultad no iba a tener. Acá cada uno compra por su lado y luego las dificultades caen todo sobre el Ministerio de Salud. No va a dejar el Ministerio de Salud de asumir la responsabilidad, pero debería haber un reordenamiento”, sostuvo.

El viceministro insistió en que el Ministerio de Salud continuará cumpliendo con las obligaciones establecidas por la ley, aunque consideró necesario avanzar hacia una mayor coordinación entre las instituciones para optimizar las compras y garantizar un abastecimiento más eficiente de medicamentos oncológicos.