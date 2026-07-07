¿Por qué faltan medicamentos? Esta es la explicación de IPS

El Instituto de Previsión Social (IPS) continúa afrontando una situación de desabastecimiento de medicamentos que afecta directamente a sus asegurados. Cecilia Rodríguez, gerente de Abastecimiento y Logística de la previsional, explicó que el trasfondo de la escasez actual no responde a retrasos administrativos en las licitaciones, sino a una estricta limitación presupuestaria impuesta por la reglamentación de la Ley de Presupuesto vigente.

Específicamente, el artículo 393 de dicha normativa exige que la institución cuente con la certificación de disponibilidad presupuestaria y la reserva de dinero antes de emitir cualquier orden de entrega de medicamentos a los proveedores, una condición que no se aplicaba de manera rigurosa en ejercicios anteriores.

“El año pasado se bajaba en el parque sanitario en promedio 220.000 millones de guaraníes por mes. Nosotros este año, en base a la nueva reglamentación que nos exige la disponibilidad presupuestaria, estamos bajando alrededor de sesenta mil a ochenta mil millones. Es muchísima la diferencia y ahí se nota el desabastecimiento que tiene en este momento el IPS”, admitió Rodríguez de forma categórica.

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“Megalicitación” en curso y cuello de botella financiero

Rodríguez detalló que el IPS tiene actualmente en marcha ocho llamados a licitación que abarcan medicamentos de todo tipo, incluidos insumos de alta rotación, biológicos y oncológicos, por un monto global estimado en cerca de 300 millones de dólares.

A pesar de que el consumo mensual de la previsional ronda los G. 150.000 millones, los nuevos llamados aprobados solo cuentan con cobertura presupuestaria garantizada para un estimado de tres meses. Una vez consumido ese fondo, el stock volverá a depender de que la Gerencia Administrativa Financiera otorgue nuevas certificaciones.

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A esto se suma la millonaria carga de los contratos firmados en años anteriores, que contemplan unos 300 ítems de medicamentos que también requieren de asignación presupuestaria para poder ser solicitados a los laboratorios.

Reingeniería, préstamos y ley de emergencia

Al ser consultada sobre la necesidad de una ley de emergencia para paliar la crisis, la gerente señaló que la Dirección Jurídica del IPS se encuentra analizando el acompañamiento a una normativa que actúe como un salvavidas financiero.

“Nosotros vamos a acompañar una ley en donde nos habilite a que podamos solicitar un pedido de crédito”, afirmó. Paralelamente, el Consejo de Administración y el presidente del IPS gestionan una reingeniería financiera y una ampliación presupuestaria ligada a los ingresos para tramitar un préstamo bancario. Este dinero será destinado a saldar deudas heredadas y “generar espacio” para emitir las órdenes de entrega que hoy están trabadas.

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El peso de las enfermedades catastróficas

La funcionaria precisó que el IPS redujo su vademécum de 513 a 479 medicamentos en total. De esa cifra, la previsional cuenta hoy con una “cobertura contractual” (contratos firmados) del 87%. Sin embargo, el dinero sigue siendo el factor determinante, sobre todo en el rubro de mayor impacto.

“Los medicamentos de enfermedades catastróficas (como los oncológicos) se llevan el 80% del presupuesto total. Son alrededor de 100 a 110 medicamentos los más costosos”, puntualizó, asegurando que la provisión de unos 210 ítems esenciales estará cubierta solo por los próximos tres meses mientras se aguarda la aprobación del crédito.

Nuevas exigencias a proveedores

Finalmente, con respecto a los cuestionamientos por la lentitud en la distribución de los fármacos a los hospitales de la red, Rodríguez aclaró que las empresas adjudicadas entregan los lotes en el parque sanitario central.

Como medida para agilizar el proceso, destacó un cambio en los nuevos contratos: “En los anteriores se daba un plazo de aproximadamente 30 días para la entrega a partir de la orden. En nuestros pliegos actuales estamos exigiendo las entregas a los ocho días de la emisión, bajo pena de multa si no se cumple”, concluyó.

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