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07 de julio de 2026 a la - 18:23

Caída de Copaco: reportan cortes de internet y telefonía que afectan a varios departamentos

La decadencia de Copaco se nota con el deterioro hasta de su sede central, ubicada sobre la calle Alberdi.
La decadencia de Copaco se nota con el deterioro hasta de su sede central, ubicada sobre la calle Alberdi.SILVIO ROJAS

La Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco S.A.) informó que ha sufrido cortes en dos tramos de sus enlaces. En ese sentido, detalla que el problema genera interrupciones totales y degradación del servicio de telefonía e internet en varios departamentos del país.

Por ABC Color

La Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco S.A.) emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que confirma interrupciones y degradación en sus servicios de internet y telefonía.

La falla masiva se reportó en horas de la tarde de este martes, y deja incomunicadas a comunidades enteras que utilizan el servicio de esta compañía.

¿Qué causó la avería generalizada?

Según el reporte oficial, el origen del problema se debe a cortes en la infraestructura de transporte de datos. Específicamente, se detectaron cortes en los enlaces principales que conectan las localidades de Yby Yaú y Concepción, y el tramo que conecta Coronel Oviedo con San Estanislao (Santaní).

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Al cortarse estas líneas troncales, la señal de internet y telefonía no pueden pasar, lo que genera un efecto de apagón o lentitud extrema en las zonas que dependen de estos nodos de conexión.

Las zonas más golpeadas

Copaco aclaró que el impacto directo y la falta de señal se concentran principalmente en tres departamentos, Concepción, San Pedro y Amambay.

Desde la telefónica estatal aseguraron que el incidente ya está siendo abordado de forma prioritaria en los puntos donde se registraron los cortes de fibra o enlaces.

“Nuestros equipos técnicos trabajan intensamente en las zonas afectadas para reparar los enlaces dañados y restablecer los servicios a la brevedad”, señalaron.

Comunicado oficial de COPACO S.A. con texto informativo sobre interrupciones en servicios de telecomunicaciones.
COPACO S.A. informó sobre cortes en enlaces que afectan servicios en Concepción, San Pedro y Amambay.