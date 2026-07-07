Caída de Copaco: reportan cortes de internet y telefonía que afectan a varios departamentos

La Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco S.A.) emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que confirma interrupciones y degradación en sus servicios de internet y telefonía.

La falla masiva se reportó en horas de la tarde de este martes, y deja incomunicadas a comunidades enteras que utilizan el servicio de esta compañía.

¿Qué causó la avería generalizada?

Según el reporte oficial, el origen del problema se debe a cortes en la infraestructura de transporte de datos. Específicamente, se detectaron cortes en los enlaces principales que conectan las localidades de Yby Yaú y Concepción, y el tramo que conecta Coronel Oviedo con San Estanislao (Santaní).

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Al cortarse estas líneas troncales, la señal de internet y telefonía no pueden pasar, lo que genera un efecto de apagón o lentitud extrema en las zonas que dependen de estos nodos de conexión.

Las zonas más golpeadas

Copaco aclaró que el impacto directo y la falta de señal se concentran principalmente en tres departamentos, Concepción, San Pedro y Amambay.

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Desde la telefónica estatal aseguraron que el incidente ya está siendo abordado de forma prioritaria en los puntos donde se registraron los cortes de fibra o enlaces.

“Nuestros equipos técnicos trabajan intensamente en las zonas afectadas para reparar los enlaces dañados y restablecer los servicios a la brevedad”, señalaron.