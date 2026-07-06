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06 de julio de 2026 a la - 17:31

Falla Call Center de IPS: nueva plataforma de Copaco traba agendamiento de turnos

Hospital Central Instituto de Prevision Social IPS
Hospital Central Instituto de Prevision Social IPS

El Instituto de Previsión Social (IPS) emitió un comunicado este lunes e informó sobre problemas técnicos en su servicio de Call Center. Los inconvenientes surgen en plena implementación del nuevo sistema provisto por Copaco, y prometen solucionar la avería entre la tarde y la noche de hoy.

Por ABC Color

El Instituto de Previsión Social (IPS) informó oficialmente este lunes por la tarde que su servicio de Call Center se encuentra experimentando serios inconvenientes técnicos, lo que impide el normal acceso de los usuarios que intentan comunicarse para gestionar sus citas médicas.

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Según explicaron desde la institución, el origen del problema ya fue identificado por los equipos técnicos del IPS y de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO). Ambos planteles se encuentran trabajando en el lugar para aplicar las tareas correctivas.

¿Fallas en pleno estreno del sistema?

Estos cortes e intermitencias se presentan justamente en el marco de la implementación de la nueva plataforma de Call Center, implementada y provista por Copaco como parte de un plan de modernización.

“Actualmente se encuentran en ejecución las tareas correctivas correspondientes y se estima que los inconvenientes serán resueltos durante el transcurso de la tarde y noche de hoy, permitiendo la normalización gradual del servicio”, reza parte del comunicado de IPS.

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El pasado 27 de junio, el IPS ya había anunciado un periodo de mantenimiento programado y actualización tecnológica en sus líneas telefónicas.

En teoría, aquellos trabajos del mes pasado, que también causaron intermitencias, se realizaron con el objetivo de mejorar la estabilidad de las líneas y asegurar la continuidad de los sistemas informáticos.

Comunicación oficial del IPS sobre problemas Técnicos en el Call Center, sin presencia de personas ni elementos visuales destacados.
El Instituto de Previsión Social reporta inconvenientes en su Call Center debido a la nueva plataforma de Copaco.