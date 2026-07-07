Caminos rurales y rutas de San Pedro se deterioran cada vez más

El segundo departamento atraviesa uno de sus momentos más críticos en materia de vialidad, con caminos vecinales prácticamente intransitables que aíslan a comunidades y dificultan el desarrollo de las actividades cotidianas. La situación afecta principalmente a familias del sector rural, que dependen de estas vías para acceder a servicios básicos, centros de salud, instituciones educativas y mercados.

En el distrito de San Pedro de Ycuamandyyú, comunidades como Andrés Barbero, Potrero Naranjo, Mbokajaty y Patiño enfrentan serias dificultades para movilizarse debido al deplorable estado de los caminos.

El mismo panorama se repite en zonas rurales de distritos como Nueva Germania, Tacuatí, Santa Rosa del Aguaray y otras localidades del norte del departamento, donde las lluvias agravan aún más las condiciones de transitabilidad.

Lea más: Frío extremo en Paraguay: hubo heladas en casi toda la Región Oriental y parte del Chaco

Las consecuencias recaen directamente sobre estudiantes, docentes y productores, quienes diariamente deben ingeniarse para superar los obstáculos que presentan los caminos. Mientras los alumnos tienen dificultades para llegar a las escuelas, los agricultores enfrentan demoras para trasladar y comercializar sus productos, con las consecuentes pérdidas económicas.

Las rutas pavimentadas tampoco escapan al deterioro y presentan enormes baches que representan un peligro permanente para los conductores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre los tramos más cuestionados figuran la vía que une San Pedro con Concepción, además de las rutas PY11, PY08 y la PY22, esta última aún en proceso de construcción y que, según denuncias de usuarios, ya presenta importantes desperfectos en varios sectores.

Conductores reportan accidentes de tránsito y daños constantes en sus vehículos a causa del mal estado de las carreteras, una situación que genera preocupación y reclamos por una mayor intervención del Estado. Los usuarios consideran insuficientes las tareas de mantenimiento ejecutadas hasta el momento.

Lea más: A la intemperie, junto al fuego y lejos de una educación de calidad

Autoridades de diversos distritos dicen que sus recursos son limitados para atender una red vial tan extensa, mientras la Gobernación de San Pedro tampoco logra cubrir la demanda de obras. A ello se suma, según denuncias ciudadanas, la escasa presencia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones(MOPC), tanto en el mantenimiento de los caminos como en la fiscalización de las obras en ejecución, situación que mantiene en permanente incertidumbre a miles de pobladores del departamento.