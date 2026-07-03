ANDE: enterate de cómo financiar tu deuda en hasta 60 cuotas y sin intereses

El principal atractivo para las familias y pequeños comercios (usuarios en Baja Tensión) con la promoción “Ñande Ahorro” es la posibilidad de fraccionar el total de la deuda acumulada en hasta 60 cuotas, según informó la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Lo más importante para el bolsillo del ciudadano es que el plan incluye la exoneración total de recargos por mora e intereses, y como beneficio extra para dar un respiro económico, la primera cuota se empezará a pagar recién con la siguiente factura.

La empresa estatal informó que para las industrias o comercios más grandes, clasificados en Media Tensión, el beneficio exige una entrega mínima del 20% del monto adeudado, mientras que el saldo restante se podrá financiar en hasta 10 cuotas consecutivas, también sin intereses. La única excepción a esta regla son las empresas del “Grupo de Consumo Intensivo Especial”.

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Además, cualquier cliente que decida cancelar su deuda al contado recibirá la exoneración inmediata de todos los recargos por mora.

Trámites gratis para los usuarios que están al día

El plan de la ANDE no solo busca cobrar a los morosos, sino también beneficiar a los clientes que mantienen sus cuentas al día. Si este es tu caso, vas a poder realizar de forma totalmente gratuita la actualización de titularidad del medidor, ideal para inquilinos o nuevos propietarios que arrastran trámites burocráticos pendientes.

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Asimismo, se liberó del pago de tasas el trámite para la actualización de carga o el cambio de instalación de monofásica a trifásica hasta 41,58 kW, un beneficio para quienes necesitan mayor potencia en sus hogares o negocios y que habitualmente tiene un costo extra. Para acceder a esto, el único requisito es no tener deudas pendientes.

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Si sos un cliente nuevo y estás buscando formalizar tu conexión, la estatal te permite engancharte de forma legal abonando el derecho de conexión recién en la próxima factura, evitando pagos en efectivo por adelantado.

Cómo y dónde gestionar los beneficios

Para evitar largas filas y pérdidas de tiempo, la ANDE habilitó la gestión de todos estos trámites en formato digital a través de su página web oficial (www.ande.gov.py). No obstante, quienes prefieran la atención presencial podrán acercarse a cualquiera de las oficinas de atención al cliente del país.

Esta campaña masiva se da en un contexto donde la institución busca reducir de forma urgente sus niveles de impago. El propio gerente comercial de la estatal, el Ing. Hugo Rolón, señaló uno de los objetivos de ANDE para este año: reducir la morosidad de 19,6% a 16% para finales de 2026.