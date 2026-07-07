Heladas y sensación térmica de 0 °C afectaron los cultivos de tomate y locote en Caaguazú

La temperatura más baja se registró alrededor de las 06:30, cuando el termómetro marcó 3 °C, aunque la sensación térmica descendió hasta los 0 °C. El intenso frío cubrió de escarcha numerosos sectores del departamento y afectó principalmente a las plantaciones que se encontraban a cielo abierto.

Los productores debieron quemar neumáticos de vehículos para generar densas columnas de humo, una práctica utilizada para disminuir el impacto de las bajas temperaturas sobre los cultivos. Aquellos que contaban con mayores recursos económicos protegieron sus plantaciones con mantas térmicas, mientras que otros solo pudieron recurrir a estos métodos artesanales.

El meteorólogo de la Estación Meteorológica Arandu Poty, de la Facultad de Ciencias de la Producción de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA), Juan Vázquez, explicó que entre este martes y el miércoles se registrarán los días más fríos de la semana. Añadió que, a partir del jueves, el cambio del viento desde el norte favorecerá un leve aumento de la temperatura, con máximas que oscilarían entre 15 y 18 °C, aunque el ambiente continuará siendo frío.

Asimismo, adelantó que entre el viernes y el fin de semana volverían a registrarse lluvias en esta parte del país.

Por su parte, el productor Valentín Génes señaló que los rubros más afectados por la helada fueron el tomate, el locote y otros cultivos que no estaban bajo invernadero. Indicó que muchos agricultores hicieron todo lo posible para evitar mayores pérdidas, aunque admitió que parte de la producción ya resultó dañada.

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El productor advirtió que estas pérdidas no solo afectarán a las familias dedicadas a la agricultura, sino que también podrían repercutir en el abastecimiento y en la economía del sector frutihortícola.