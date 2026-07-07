Nacionales
07 de julio de 2026 a la - 10:07

Heladas y sensación térmica de 0 °C afectaron los cultivos de tomate y locote en Caaguazú

Techo de un vehículo cubierto de gotas de lluvia, en un entorno exterior con fondo rojizo.
vdb El techo del vehículo con heladas en Coronel Oviedo.Victor Daniel Barrera Burgos

CAAGUAZÚ. Una sensación térmica de 0 °C se registró en varios puntos del departamento de Caaguazú durante la mañana de este martes, provocando intensas escarchas y obligando a los productores frutihortícolas a recurrir a métodos precarios para intentar proteger sus cultivos de la helada.

Por Víctor Daniel Barrera

La temperatura más baja se registró alrededor de las 06:30, cuando el termómetro marcó 3 °C, aunque la sensación térmica descendió hasta los 0 °C. El intenso frío cubrió de escarcha numerosos sectores del departamento y afectó principalmente a las plantaciones que se encontraban a cielo abierto.

Terreno cubierto de escarcha en paisaje de césped seco. Ambiente frío y sereno, sin personas presentes.
La helada golpea en la zona de la compañía Potrero Ubaldina en Coronel Oviedo.

Los productores debieron quemar neumáticos de vehículos para generar densas columnas de humo, una práctica utilizada para disminuir el impacto de las bajas temperaturas sobre los cultivos. Aquellos que contaban con mayores recursos económicos protegieron sus plantaciones con mantas térmicas, mientras que otros solo pudieron recurrir a estos métodos artesanales.

Plantas de tomate marchitas en un campo en Caaguazú, con tomates verdes visibles, reflejando el impacto de la helada.
Productores frutihortícolas en Caaguazú enfrentan intensas heladas que dañan sus cultivos de tomate.

El meteorólogo de la Estación Meteorológica Arandu Poty, de la Facultad de Ciencias de la Producción de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA), Juan Vázquez, explicó que entre este martes y el miércoles se registrarán los días más fríos de la semana. Añadió que, a partir del jueves, el cambio del viento desde el norte favorecerá un leve aumento de la temperatura, con máximas que oscilarían entre 15 y 18 °C, aunque el ambiente continuará siendo frío.

Plantas de tomate afectadas, con hojas amarillas y arrugadas, en un ambiente agrícola bajo fuerte frío.
Productores en Caaguazú sufren daños en cultivos de tomate debido a helada con sensación térmica de 0 °C.

Asimismo, adelantó que entre el viernes y el fin de semana volverían a registrarse lluvias en esta parte del país.

Por su parte, el productor Valentín Génes señaló que los rubros más afectados por la helada fueron el tomate, el locote y otros cultivos que no estaban bajo invernadero. Indicó que muchos agricultores hicieron todo lo posible para evitar mayores pérdidas, aunque admitió que parte de la producción ya resultó dañada.

Techo de vehículo cubierto de polvo con inscripción 'ABC', en un entorno frío y cubierto de escarcha.
Así amaneció el techo de un vehículo en Coronel Oviedo.

El productor advirtió que estas pérdidas no solo afectarán a las familias dedicadas a la agricultura, sino que también podrían repercutir en el abastecimiento y en la economía del sector frutihortícola.