Lanzan nueva tarjeta de billetaje electrónico para el pasaje gratuito de personas con discapacidad

Con el objetivo de garantizar la plena inclusión y eliminar cualquier traba burocrática, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través del Viceministerio de Transporte, y la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis) presentaron este martes la nueva tarjeta de billetaje electrónico para personas con discapacidad.

Esta herramienta tecnológica permite el acceso automático al beneficio del pasaje gratuito en los buses del área metropolitana, dando cumplimiento estricto a la Ley N.° 6556/2020.

Tras un riguroso proceso de pruebas de interoperabilidad con las empresas prestadoras de servicios EPAS S.A. (Jaha) y TDP S.A. (Más), las autoridades homologaron un nuevo perfil que permite que el beneficio se aplique de forma directa al validar el viaje.

El viceministro de Transporte, Emiliano R. Fernández, subrayó que el sistema busca eliminar cualquier situación de vulnerabilidad o conflicto al abordar una unidad.

“La ley no tiene que tener una negociación de quién tiene derecho a usufructuar lo que establece; tiene que ser automático. Cuando una persona suba al bus, la tarjeta le permitirá ejercer su derecho sin ninguna negociación”, enfatizó.

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Para optimizar la gestión, el MOPC desarrolló un portal digital que agiliza el intercambio de datos con la Senadis, entidad responsable de certificar a los beneficiarios y gestionar la emisión de los plásticos.

Por su parte, la ministra de la Senadis, Yody Ledesma, destacó la relevancia de este avance: “Esta herramienta facilitará el acceso al sistema de transporte público, promoviendo una mayor autonomía e inclusión para las personas con discapacidad. Este importante logro es el resultado del trabajo articulado entre instituciones comprometidas”.

La implementación contó también con el respaldo técnico de la Fundación ONCE.

Resultados y proyecciones

El Sistema Nacional de Billetaje Electrónico, a la fecha, registra más de 59.000 validaciones del beneficio: 41.220 realizadas durante el 2025 y 18.290 en lo que va del 2026.

Actualmente, existen 212 tarjetas operativas, pero se estima que con la nueva implementación se emitirán unas 7.000 tarjetas adicionales.