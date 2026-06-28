MOPC incorpora 90 nuevos buses al sistema de transporte

La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, y el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, oficializaron este domingo la entrada en servicio de 90 nuevos buses que se suman al sistema actual con el objetivo de una mayor cobertura.

Al respecto, Centurión detalló que la nueva incorporación se compone de 30 buses eléctricos que pertenecen al Estado, 40 unidades eléctricas adquiridas por la empresa Ñandutí S.A. y otros 20 buses 0 km a combustión incorporados por la firma Ximex S.A.

Según la ministra, algunas de estas unidades ya se encuentran operativas y refuerzan tramos estratégicos en zonas como Limpio, Villa Hayes, la Avda. Artigas y la Ex-Transchaco.

Por su parte, el viceministro Emiliano Fernández subrayó que el 90% de estas unidades representan una ampliación de la flota existente y no solo una renovación, lo que permite que unos 20.000 nuevos pasajeros accedan a los servicios.

Lea más: Peña hace alarde de la integración regional que generará el Corredor Bioceánico y se olvida del Alto Paraguay

Reforma del transporte público

En cuanto a la reforma del transporte público, Centurión anunció que pronto iniciarían las licitaciones para la primera “unidad funcional” enfocada inicialmente en el corredor de la Avda. Mariscal López.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, aseguró que este proceso gradual busca reemplazar contratos antiguos por nuevos modelos que exijan la renovación constante de buses y una infraestructura adaptada a la demanda que tiene la ciudadanía. “En transporte público no existe el Big Bang; no existe de cambiar todo de un día para otro”, mencionó.

Por otra parte, aseguró que con los transbordos, los pasajeros pueden llegar a pagar solo un pasaje y esto ya acumularía un supuesto ahorro acumulado de 2.000 millones de guaraníes. Según su cálculo, un trabajador con un salario mínimo podría ahorrar entre 200.000 a 300.000 guaraníes con este sistema.

Finalmente, el viceministro de Transporte aclaró que, si bien los buses presentados actualmente son importados, existe un objetivo de una fábrica nacional, es decir, a futuro incluir buses de producción local.

Lea más: Transporte público: conozca el esquema de transbordo vigente y cómo funciona