“Lo que compremos va durar poco”: director de Clínicas admite carencias y culpa a presupuesto

El Hospital de Clínicas, dependiente de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, enfrenta una situación crítica que afecta directamente el bolsillo de los pacientes. En las últimas semanas, las quejas por la falta de fármacos en el servicio público se triplicaron.

Según las denuncias, la falta de insumos y medicinas obliga a los pacientes a costear desde antibióticos básicos hasta kits para cirugías. Familiares denuncian gastos diarios de hasta G. 3.000.000, afirmando que deben “vaciar los bolsillos” para recibir atención.

El director del nosocomio, el doctor Jorge Giubi, reconoció las carencias y, calificó el escenario actual como un “desabastecimiento generalizado”. Subrayó, sin embargo, que se trata de una problemática con raíces históricas, que se acentúa debido a la combinación entre una demanda creciente y un presupuesto estancado que impide garantizar la gratuidad de los tratamientos.

Hospital de Clínicas: el laberinto de las licitaciones

Uno de los puntos más críticos señalados por Giubi fue la demora en la adquisición de suministros para el periodo 2026. A pesar de haber iniciado los trámites en noviembre del año pasado ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), las adjudicaciones recién se concretaron este mes de abril.

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“Hubo varias protestas farmacéuticas que retrasan muchísimo los procesos. Estamos en abril y recién estamos adjudicando. Es una cuestión que hay que analizar a nivel global”, lamentó Giubi.

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Si bien la llegada de nuevos lotes de medicamentos y descartables es inminente, el director fue honesto sobre la duración de este alivio. “¿Cuánto tiempo va a durar? Ese es el tema. Lo que compremos nos va a durar poco. El presupuesto que maneja el Hospital de Clínicas para la atención y para la cantidad de pacientes que manejamos, es completamente insuficiente”, dijo a ABC.

Números que no cierran

El Hospital de Clínicas es el último eslabón de complejidad del sistema de salud paraguayo, recibiendo los casos que otros centros en muchas ocasiones no pueden resolver. Sin embargo, los recursos asignados parecen no estar a la altura de su misión.

“Los pacientes que vienen al Hospital de Clínicas son pacientes que en el sistema de salud en general no tuvieron una respuesta. Son complejos, son caros; hay que tener antibióticos de alto aspecto, tratamiento altamente complejo, que requieren insumos muy costosos”, puntualizó Giubi.

El director del hospital explico a ABC que el presupuesto para medicamentos es de G. 18.000 millones anuales, mientras que el presupuesto para descartables suma un total de G. 13.000 millones al año.

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Estas cifras resultan insuficientes para cubrir una demanda masiva, asegura Giubi. Detalló que se atiende anualmente a 600.000 personas en consultas externas y, 185.000 pacientes en urgencias (incluyendo áreas pediátricas y gineco-obstétricas). Además, se suma la realización de unas 16.000 cirugías al año.