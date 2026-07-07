Quema de Colorado Róga: cuestionan que nunca identificaron a única condenada en la causa

El tribunal de sentencia presidido por la jueza Lourdes Garcete e integrada por Rossana Maldonado y Manuel Aguirre, condenó a Vivian Genes a cinco años y tres meses de prisión por la quema de Colorado Roga en 2021.

Sin embargo, la misma quedó libre ya que el tribunal consideró el tiempo que Genes cumplió con el arresto domiciliario durante todo el proceso, el cual duró incluso más tiempo que la condena.

Guillermo Ferreiro, abogado defensor, criticó que en ningún momento se logró identificar a Vivian Genes en las fotos y videos presentados por la Fiscalía y considerados por el tribunal.

“El tribunal consideró probado que Vivian Genes, a la noche, más o menos a las 20:00, con el rostro cubierto, encendió una pancarta que otra persona arrastra hasta Colorado Róga y continúa el incendio que ya se había iniciado. Tenía el rostro cubierto, entonces para nosotros nunca se probó científicamente o mediante un testigo o de ninguna manera de que haya sido ella la que hizo eso, que ella lo niega en todo momento”, indicó en conversación con nuestro medio.

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Tribunal admitió similitudes en la identidad de la única condenada

Ferreiro explicó que el tribunal consideró fotos anteriores a la quema de Colorado Róga en la que Vivian aparece con ropas similares con las que la persona no identificada quema un cartel que otra persona arrastra hasta Colorado Róga, además de algunas características físicas similares entre Vivian y la persona no identificada.

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Esto considerando que Genes participó como dirigente estudiantil de manifestaciones por el arancel cero de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), que se dieron meses antes que las manifestaciones de denuncias de corrupción contra el gobierno de Mario Abdo Benítez.

“A nuestro criterio, eso no es prueba suficiente de identidad, puede generar duda, sospecha, pero la sospecha no es suficiente para condenar en lo penal, así que nosotros solicitamos y seguimos pensando que correspondía una absolución”, precisó.

Agregó que el lunes 13 le entregarán las copias de la sentencia y a partir de ahí tendrán 15 días hábiles para apelar, lo cual están analizando.

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Quema de Colorado Róga

El 17 de marzo de 2021, en uno de los momentos de mayor tensión social durante la pandemia del COVID-19, miles de ciudadanos protestaron en el microcentro de Asunción contra el gobierno de Mario Abdo Benítez, y exigieron insumos médicos básicos para los hospitales y vacunas para la población.

Las manifestaciones llevaron al incendio de parte del edificio de la Asociación Nacional Republicana (ANR), conocido como Colorado Róga, ubicado en la esquina de las calles 25 de Mayo y Tacuary.

La furia de los manifestantes se desató luego de que un suboficial de la Policía Nacional que actuaba como guardia privado, el suboficial inspector Jorge Romero, efectuara disparos de escopeta directamente hacia los jóvenes que protestaban en las inmediaciones.

Llamativamente, y pese a que la acción del uniformado fue grabada por los presentes, el “escopetero” policial nunca fue procesado por la Justicia.

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La persecución del Ministerio Público se centró en los manifestantes civiles bajo los cargos de producción de riesgos comunes, perturbación de la paz pública y daños a cosas de interés común.

Sobreseimiento a tres de los acusados

Vivian Genes, Pedro Areco, Arnaldo Martínez y Enrique Agüero fueron procesados por la Fiscalía por producción de riesgos comunes,perturbación de la paz públicaydaños a cosas de interés común.

Sin embargo, los tres últimos fueron sobreseídos ya que el propio tribunal admitió que la Fiscalía realizó un trabajo deficiente, debido a que no cumplió con la exigencia legal de presentar una relación precisa y circunstanciada de los hechos; es decir, los fiscales no explicaron concretamente qué hizo cada uno de los jóvenes, cómo lo hizo, cuándo ni con qué elementos.

Los sobreseídos también ya fueron anteriormente absueltos el 15 de nomviembre del 2024 por el tribunal compuesto por Olga Ruiz Díaz, Celia Salinas y Víctor Alfieri; sin embargo, tras un recurso planteado por la Fiscalía, la misma fue anulada el 28 de mayo del año pasado y se inició un nuevo juicio que integró la causa contra los tres y la de Genes.

La Fiscalía estuvo representada por la fiscala María Estefanía González, quien luego de presentar los alegatos finales y solicitar que los acusados sean condenados a 6 años de cárcel, renunció para asumir el cargo de fiscal Adjunta del departamento de Boquerón. En reemplazo de María Estefanía González asumió la agente Yeimy Adle.

Denuncian persecución al derecho a la protesta

Desde el Partido Revolucionario Frebrerista (PRF) denunciaron que este juicio tenía como intención principal la criminalización de la lucha y la militancia política.

“El tribunal, integrado por Rossana Maldonado, Lourdes Garcete y Manuel Aguirre, la declaró culpable de perturbación de la paz pública (Art. 234 del Código Penal) y producción de riesgos comunes (Art. 203). Le impusieron una condena de 5 años y 2 meses, el mismo tiempo que ya cumplió bajo prisión domiciliaria. Mientras tanto, quienes fueron señalados por los hechos de corrupción denunciados en las protestas de 2021 siguen en libertad, viendo crecer sus cuentas bancarias”, denunciaron en un comunicado público.

Además, expresaron su rechazo a la condena y denunciaron que esta decisión ratifica la persecución al derecho a la protesta.