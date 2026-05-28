Caso Colorado Róga: Tribunal anula acusación y da sobreseimiento a tres de los investigados

El juicio oral y público por el sonado caso de la quema de “Colorado Róga” arrancó hoy con un revés para el Ministerio Público. El Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Lourdes Garcete, Manuel Aguirre y Rossana Maldonado, resolvió otorgar el sobreseimiento definitivo a tres de los cuatro acusados que debían afrontar el debate, al dejar constancia de errores en la investigación fiscal.

El motivo principal de la desvinculación total de Pedro Areco, Arnaldo Martínez y Enrique Agüero, radicó en la deficiente calidad del trabajo acusatorio de la Fiscalía.

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El defensor público Luis Osmar Fretes, encargado de la asistencia legal de Enrique Agüero Escobar, uno de los procesados que resultó sobreseído, explicó a ABC que las defensas plantearon un incidente de nulidad del auto de elevación a juicio por violar abiertamente el artículo 347 del Código Procesal Penal.

El Tribunal entendió el reclamo y concluyó que el Ministerio Público no cumplió con la exigencia legal de presentar una relación precisa y circunstanciada de los hechos; es decir, los fiscales no explicaron concretamente qué hizo cada uno de los jóvenes, cómo lo hizo, cuándo ni con qué elementos.

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Al no existir una descripción clara de la supuesta acción u omisión individual, el caso se quedó sin base jurídica.

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Con esta resolución judicial, los tres jóvenes beneficiados quedan completamente fuera del proceso y libres de cualquier medida cautelar. Sin embargo, por una decisión organizativa de los magistrados, la notificación formal y los fundamentos escritos de este sobreseimiento se dará a conocer recién en una sola resolución final, una vez que culmine el juicio oral de la única procesada que sigue vinculada, Vivian Genes.

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Según informaron, la Fiscalía no planteó ningún recurso de reposición en el momento contra la postura del Tribunal, lo que debilita cualquier intento de apelación posterior.

El trasfondo de una investigación selectiva

Este proceso penal se remonta al 17 de marzo de 2021, en uno de los momentos de mayor tensión social durante la pandemia del COVID-19. Miles de ciudadanos protestaron en el microcentro de Asunción contra el gobierno de Mario Abdo Benítez, y exigieron insumos médicos básicos para los hospitales y vacunas para la población.

Las manifestaciones llevaron al incendio de parte del edificio de la Asociación Nacional Republicana (ANR), conocido como Colorado Róga, ubicado en la esquina de las calles 25 de Mayo y Tacuary.

La furia de los manifestantes se desató luego de que un suboficial de la Policía Nacional que actuaba como guardia privado, el suboficial inspector Jorge Romero, efectuara disparos de escopeta directamente hacia los jóvenes que protestaban en las inmediaciones.

Llamativamente, y pese a que la acción del uniformado fue grabada por los presentes, el “escopetero” policial nunca fue procesado por la Justicia.

La persecución del Ministerio Público se centró en los manifestantes civiles bajo los cargos de producción de riesgos comunes, perturbación de la paz pública y daños a cosas de interés común.