Quyquyhó: titular de Junta con arresto domiciliario sesiona desde su casa y deja el cargo a su suegro

La convocatoria fue realizada por Bareiro mediante la Resolución N.º 1, en la que invocó una situación de “fuerza mayor” debido a la medida judicial que pesa sobre él, de arresto domiciliario con tobillera electrónica, y que le impide trasladarse hasta la sede municipal.

La sesión contó con la participación de los concejales del bloque oficialista, todos pertenecientes a la Asociación Nacional Republicana (ANR), entre ellos Carlos Bareiro, Osvaldo Solís, Patrocinio Medina, Osvaldo Samaniego, Alcides Bogarín y Ronal Samaniego. También participó la secretaria de la Junta Municipal, Liliana Martínez.

Los concejales Raúl Correa y Sergio Bobadilla, ambos colorados, no participaron de la reunión y manifestaron su rechazo a la convocatoria, al considerar que la misma no se ajustaba a las disposiciones institucionales vigentes.

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Su suegro asumió la presidencia de la Junta

Durante la sesión extraordinaria fue electo como presidente de la Junta Municipal Patrocinio Medina, suegro de Bareiro Bogarín y padre de su esposa Ruth Mercedes Medina Yegros, candidata a la intendencia municipal, quien también cuenta con arresto domiciliario con tobillera electrónica y está vinculada al proceso judicial que investiga supuestas irregularidades en la administración comunal.

Investigación por supuesto desvío de fondos municipales

Carlos Bareiro Bogarín, quien dejó el cargo de la presidencia de la Junta Municipal, se encuentra procesado en una causa que investiga un supuesto desvío de G. 1.109 millones en perjuicio de la Municipalidad de Quyquyhó. La investigación fiscal analiza presuntos hechos de asociación criminal, lesión de confianza y enriquecimiento ilícito.

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En la misma causa también están involucrados otros familiares y autoridades, entre ellos la intendenta renunciante Patricia Corvalán (ANR-HC), el diputado cartista Esteban Martín Samaniego y su madre Blanca Álvarez, además de otros funcionarios y dirigentes.

Los involucrados permanecen sometidos al proceso judicial correspondiente y cuentan con la presunción de inocencia hasta que exista una resolución definitiva.

Junta deberá elegir intendente interino

La situación institucional se da luego de la renuncia de Patricia Corvalán al cargo de intendenta municipal, quien dejó la administración comunal porque se postula para la concejalía del municipio local, la misma también cuenta con proceso judicial.

La junta municipal definirá mañana al concejal que ocupará la intendencia de manera interina hasta completar el periodo correspondiente.