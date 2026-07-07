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07 de julio de 2026 a la - 12:31

Quyquyhó: titular de Junta con arresto domiciliario sesiona desde su casa y deja el cargo a su suegro

Carlos Bareiro Florentín (ANR-HC), presidente de la Junta Municipal de Quyquyhó, tomó juramento a su suegro Patrocinio Medina (ANR-HC), quien quedó al frente del órgano deliberativo local.
Carlos Bareiro Florentín (ANR-HC), presidente de la Junta Municipal de Quyquyhó, tomó juramento a su suegro Patrocinio Medina (ANR-HC), quien quedó al frente del órgano deliberativo local.Emilce Ramírez

QUYQUYHÓ. El presidente de la Junta Municipal de este distrito, Carlos Bareiro Bogarín (ANR-HC), quien cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica, presidió una sesión extraordinaria desde su vivienda particular. En la ocasión, promovió la elección de su suegro cartista, Patrocinio Medina, como nuevo titular del órgano legislativo local.

Por Emilce Ramírez

La convocatoria fue realizada por Bareiro mediante la Resolución N.º 1, en la que invocó una situación de “fuerza mayor” debido a la medida judicial que pesa sobre él, de arresto domiciliario con tobillera electrónica, y que le impide trasladarse hasta la sede municipal.

La sesión contó con la participación de los concejales del bloque oficialista, todos pertenecientes a la Asociación Nacional Republicana (ANR), entre ellos Carlos Bareiro, Osvaldo Solís, Patrocinio Medina, Osvaldo Samaniego, Alcides Bogarín y Ronal Samaniego. También participó la secretaria de la Junta Municipal, Liliana Martínez.

Los concejales que participaron de la reunión privada en Quyquyhó, todos pertenecientes a la Asociación Nacional Republicana (ANR), fueron Carlos Bareiro, Osvaldo Solís, Patrocinio Medina, Osvaldo Samaniego, Alcides Bogarín y Ronal Samaniego. También estuvo presente la secretaria de la Junta Municipal, Liliana Martínez.
Los concejales Carlos Bareiro, Osvaldo Solís, Patrocinio Medina, Osvaldo Samaniego, Alcides Bogarín y Ronal Samaniego se reúnen.

Los concejales Raúl Correa y Sergio Bobadilla, ambos colorados, no participaron de la reunión y manifestaron su rechazo a la convocatoria, al considerar que la misma no se ajustaba a las disposiciones institucionales vigentes.

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Su suegro asumió la presidencia de la Junta

Durante la sesión extraordinaria fue electo como presidente de la Junta Municipal Patrocinio Medina, suegro de Bareiro Bogarín y padre de su esposa Ruth Mercedes Medina Yegros, candidata a la intendencia municipal, quien también cuenta con arresto domiciliario con tobillera electrónica y está vinculada al proceso judicial que investiga supuestas irregularidades en la administración comunal.

El presidente de la Junta Municipal, Carlos Bareiro Bogarín (ANR), con arresto domiciliario y uso de tobillera electrónica, junto a la intendenta Patricia Corvalán, también en la misma condición judicial.
El presidente de la Junta Municipal de Quyquyhó, Carlos Bareiro Bogarín (ANR), con arresto domiciliario y uso de tobillera electrónica, junto a la intendenta Patricia Corvalán, también en la misma condición judicial.

Investigación por supuesto desvío de fondos municipales

Carlos Bareiro Bogarín, quien dejó el cargo de la presidencia de la Junta Municipal, se encuentra procesado en una causa que investiga un supuesto desvío de G. 1.109 millones en perjuicio de la Municipalidad de Quyquyhó. La investigación fiscal analiza presuntos hechos de asociación criminal, lesión de confianza y enriquecimiento ilícito.

El diputado imputado Esteban Martín Samaniego (ANR), la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán (ANR-HC), y la candidata a la intendencia por la ANR, Ruth Mercedes Medina Yegros, deberán cumplir arresto domiciliario con tobillera electrónica.
El diputado imputado Esteban Martín Samaniego, la intendenta renunciante Patricia Corvalán y la candidata a intendencia Ruth Mercedes Medina Yegros cuentan con arresto domiciliario y tobillera electrónica.

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En la misma causa también están involucrados otros familiares y autoridades, entre ellos la intendenta renunciante Patricia Corvalán (ANR-HC), el diputado cartista Esteban Martín Samaniego y su madre Blanca Álvarez, además de otros funcionarios y dirigentes.

Los involucrados permanecen sometidos al proceso judicial correspondiente y cuentan con la presunción de inocencia hasta que exista una resolución definitiva.

Junta deberá elegir intendente interino

La situación institucional se da luego de la renuncia de Patricia Corvalán al cargo de intendenta municipal, quien dejó la administración comunal porque se postula para la concejalía del municipio local, la misma también cuenta con proceso judicial.

Investigan supuesto desvío de más de G. 1.100 millones durante la administración municipal del diputado Esteban Samaniego.
Investigan supuesto desvío de más de G. 1.100 millones durante la administración municipal del diputado Esteban Samaniego.

La junta municipal definirá mañana al concejal que ocupará la intendencia de manera interina hasta completar el periodo correspondiente.