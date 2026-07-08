Cacerolazo de enfermeros en IPS Ingavi: denuncian que contratados no ganan ni salario mínimo

Con cacerolas y carteles, enfermeros del Hospital Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS) se movilizan este miércoles para exigir equiparación salarial y desprecarización laboral.

Marina Ayala, licenciada, denunció que más de 4.300 enfermeros contratados perciben salarios que ni siquiera alcanzan el mínimo vigente (G. 3.044.000).

Precisó que los trabajadores contratados perciben actualmente G. 2.700.000 mensuales, pese a que algunos cuentan con hasta 11 años de antigüedad en la institución.

Además, sostuvo que desde hace más de 15 años no se aplica un reajuste salarial para los 3.300 enfermeros permanentes del IPS.

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Reclaman desprecarización laboral de miles de contratados

Las manifestantes también exigen la desprecarización laboral de más del 50% de los más de 11.000 funcionarios contratados del IPS.

Asimismo, sostuvo que los funcionarios no están siendo escuchados y que consideran que su reclamo ni siquiera figura entre las prioridades de las autoridades de la previsional.

Ayala indicó que este pedido ya fue planteado durante administraciones anteriores y que la situación persiste incluso bajo la gestión del actual presidente del IPS, Isaías Fretes.

Advierten sobre renuncias e impacto en atención

Durante la movilización, Ayala alertó que esta situación podría tener un impacto negativo en la atención a los asegurados.

“Ya es insostenible, ya casi suman 1.000 los renunciantes y van a seguir renunciando. Esta es una situación grave, los asegurados ya no van a tener más profesionales que los atenderán. Nos movilizamos por los asegurados y funcionarios”, lamentó.

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La representante del sector agregó que hace dos meses mantuvieron una reunión con autoridades del IPS para solicitar la declaración de una emergencia salarial. Sin embargo, afirmó que hasta la fecha ni siquiera se conformó una mesa de trabajo para analizar la propuesta.