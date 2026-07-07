A propósito del caso Mbappé: Peña se jactó de una diplomacia “sólida y de principios”

“Bajo mi Gobierno, el Paraguay dejó de ser un país de la periferia para situarse en el epicentro de las relaciones diplomáticas. Me ha impresionado la frase del gran poeta pilarense Carlos Miguel Jiménez, quien ya en 1946 reclamaba que debía ”abolirse en el futuro la diplomacia de la cobardía". Eso es lo que hicimos: abandonamos la diplomacia tímida por una que pone al Paraguay en el mapa del mundo, orgulloso y altivo, ocupando el lugar que merece”.

Así expresó el presidente de la República, Santiago Peña, en su último informe de gestión ante el Congreso, el pasado 1 de julio, como dispone la Constitución Nacional.

En la rendición de cuentas ante las dos Cámaras del Congreso, el titular del Poder Ejecutivo hizo un racconto de su gestión en la política exterior, ejecutada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Rubén Ramírez Lezcano.

En ese sentido, Peña dijo que “ser un jugador de clase mundial nos exige una política exterior sólida y de principios, que honre nuestra palabra ante los aliados”.

“Por eso la mantuvimos con Israel cuando otros dudaron, trasladando nuestra embajada a Jerusalén; y por eso Taiwán es un aliado estratégico y una nación hermana, con la que levantamos la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay, una inversión de casi 30 millones de dólares que forma a los ingenieros del futuro. Y juntos, con nuestros amigos, daremos un salto histórico”, manifestó el mandatario.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Fortalecimos nuestra relación estratégica con los Estados Unidos, que está en su mejor momento, como socio de confianza en seguridad, defensa e inversiones”, expresó Peña ante los legisladores.

También enumeró las citas ecuménicas y acuerdos con otros bloques concretados en los últimos meses. “Estuvimos en la Cumbre de la Paz en Sharm El Sheikh, donde se decide la paz del mundo, y firmamos el histórico Acuerdo Mercosur–Unión Europea, uno de los mayores acuerdos de integración del planeta“, remarcó.

Lea más: Celeste vs. Mbappé: Cancillería se mete en discusión de barrio, dicen

Legisladores critican comunicado

Ayer a la tarde, el Gobierno paraguayo, en un comunicado, se inmiscuyó en la polémica suscitada por la senadora Celeste Amarilla (PLRA) y el capitán de la Selección Nacional de Francia, Kylian Mbappé. La Cancillería nacional “deploró y rechazó” los dichos de la parlamentaria porque “son contrarios a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana que nuestro país promueve”.

Varios diputados de la oposición cuestionaron hoy el comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Lea más: Caso Mbappé: Diputada Johanna Ortega lamenta doble moral del gobierno

La diputada Johanna Ortega (PPS) cuestionó la doble moral del Gobierno nacional, que cuando un ciudadano en nuestro país es discriminado no dice nada, pero rápido expide comunicados cuando le conviene políticamente. Lamentó también la falta de tratamiento de una ley contra toda forma de discriminación.

En tanto, los diputados del PLRA, Federico Franco y Pedro Gómez, cuestionaron el funcionamiento de la Cancillería nacional por meterse en una “discusión de barrio” y sobre todo por la indignación selectiva con respecto al cruce de palabras entre la senadora Celeste Amarilla y Kylian Mbappé.

“La Cancillería falló al presentar su candidatura a la presidencia ante la OEA, falló estrepitosamente en su estrategia. Demostró que no tiene un norte bien definido por ejemplo cuando Estados Unidos sancionó a la empresa de Cartes y salió a defender a empresas privadas cuando no era su función”, dijo Franco.

Lea más: Oposición rechaza eventual pérdida de investidura de Celeste Amarilla

“Acá hay una indignación selectiva, una enorme hipocresía de las instituciones. Ese jugador que ayer salía indignado a cuestionar a la senadora nos trató de mierda, ese jugador habló de las partes íntimas de la madre de Junior Alonso y allí no hubo indignación”, dijo Pedro Gómez.

Cuestionó que la Cancillería Nacional salga a aclarar los dichos de una persona, que no fueron hechos como país, pero no emitió ningún comunicado exigiendo respeto hacia los maltratos que tuvieron los jugadores de la selección nacional.

Por su parte, el diputado Walter García (YoCreo) cuestionó a la Cancillería nacional porque se “bajó muy rápido los pantalones”.

.