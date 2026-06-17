Caso María Fernanda: testigos revelan pedido para borrar teléfono y uso de medicamentos abortivos

Entre ellos se encuentra una persona que aseguró haber recibido un pedido para indicar cómo bloquear o borrar un teléfono celular y un médico forense que brindó detalles sobre medicamentos incautados durante la investigación.

El fiscal Fermín Segovia informó que uno de los primeros testigos en comparecer fue un hombre a quien una de las acusadas habría contactado poco después de la desaparición de la adolescente para solicitar instrucciones sobre cómo eliminar la información contenida en un dispositivo electrónico.

Según relató el agente fiscal, el testigo manifestó que recibió una llamada de la acusada Mikhaela Rolón Melgarejo, quien le pidió los pasos necesarios para bloquear o borrar un teléfono celular que, según sus dichos, le pertenecía.

“Ella le solicitó las instrucciones para el bloqueo o borrado del teléfono. El testigo refirió que no sabe si finalmente esos pasos fueron realizados, pero sí confirmó que recibió ese pedido”, explicó Segovia.

Forense habló sobre medicamentos hallados en la investigación

Otro de los testimonios considerados importantes fue el del médico forense Jorge Río, quien declaró sobre varios medicamentos mencionados en conversaciones incorporadas a la causa y otros que fueron incautados durante allanamientos realizados en una farmacia perteneciente a uno de los acusados.

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De acuerdo con el fiscal, el profesional confirmó que los fármacos analizados son de venta bajo receta médica y que algunos de ellos tienen la capacidad de provocar abortos.

“Todos ellos, tal como refirió el médico forense, son medicamentos que requieren receta e inclusive pueden provocar aborto en mujeres”, señaló.

El representante del Ministerio Público sostuvo que estos elementos fortalecen la teoría presentada por la Fiscalía durante el proceso judicial.

“Lo que la Fiscalía considera es que esto robustece la acusación que está fundamentada en informes técnicos y que ahora se solventa con la declaración del propio médico que intervino”, expresó.

Defensa cuestionó cantidad de testigos

Durante la jornada también surgieron cuestionamientos por parte de la defensa respecto a la cantidad de testigos convocados por el Ministerio Público.

Segovia explicó que hasta el momento ya comparecieron unas 15 personas, cifra superior a la inicialmente prevista, situación que motivó el reclamo de los abogados defensores.

No obstante, indicó que el Tribunal resolvió otorgar un plazo razonable para que las defensas puedan prepararse adecuadamente para los interrogatorios.

El fiscal señaló que la Fiscalía no se opone a esa medida, siempre que permita continuar con la recepción de testimonios y evitar nuevas dilaciones, especialmente teniendo en cuenta que varios declarantes viajaron desde localidades alejadas para comparecer ante el Tribunal de Sentencia.

El juicio oral continúa con la producción de pruebas testimoniales y periciales en el proceso que busca esclarecer las circunstancias de la muerte de María Fernanda Benítez y determinar la responsabilidad de los acusados.