Incendio de gran magnitud deja al descubierto la falta de apoyo a bomberos de Caacupé

El fuego consumió gran parte del establecimiento y movilizó a varias compañías de bomberos. El propietario del taller, Óscar Rojas, sufrió lesiones durante el siniestro y recibió asistencia, mientras que los voluntarios realizaron un intenso trabajo para evitar que las llamas alcanzaran viviendas y comercios cercanos.

El capitán Esteban Miltos, de los Bomberos Voluntarios Azules de Caacupé, lamentó que el cuartel ya no cuente con equipos en óptimas condiciones debido a la falta de mantenimiento, situación que atribuyó a la ausencia de aportes por parte de las instituciones.

Explicó que para controlar el incendio fue necesario solicitar apoyo a compañías de Ypacaraí, Tobatí y San Bernardino, ya que varios de los equipos locales presentan desperfectos por el desgaste y la falta de recursos para su reparación.

Miltos aclaró que el problema no fue la provisión de agua, ya que los ocho hidrantes instalados en Caacupé funcionaron correctamente durante la emergencia.

Señaló que la principal dificultad radica en la escasez de recursos para mantener operativos los móviles y equipos utilizados diariamente en los distintos servicios de emergencia.

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Serias carencias

El bombero cuestionó que, pese a la permanente labor que realizan en incendios, accidentes de tránsito y otras intervenciones, los voluntarios continúan enfrentando serias carencias para sostener el funcionamiento del cuartel.

Agregó que hacen rifas y otras actividades para lograr costear algunas cosas pero no alcanza. Advirtió que, si no existe un mayor compromiso de las autoridades e instituciones, responder a emergencias de gran magnitud será cada vez más difícil.

Las causas del incendio aún no fueron determinadas y serán investigadas por las autoridades competentes, mientras continúan las tareas de evaluación de los cuantiosos daños materiales ocasionados en el taller.

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