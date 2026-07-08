Mundial de Rally: aprender de la experiencia y redoblar la apuesta este 2026

El director de Carrera del Comité Organizador Local del Mundial de Rally en Paraguay, Sergio Arrellaga, destacó que la apuesta para el evento tiene como fin duplicar la cantidad de espectadores. El año 2025 concluyeron con 210.000 personas que vivieron por primera vez en el país esta competencia internacional del deporte motor.

Arrellaga manifestó que, gracias a la experiencia del año pasado, planificaron los tramos de manera tal que el desplazamiento de la gran cantidad de visitantes sea más fluido. En consecuencia, la proyección está orientada a mejorar la experiencia de los espectadores, sostuvo.

Entre las debilidades detectadas, sostuvo que hallaron lugares donde fue necesaria una mayor presencia de la organización. Entre ellas, las rutas de acceso que causaban embotellamientos kilométricos en las zonas de competencia y también en las rutas.

En esta edición coordinaron los días con los tramos para que el movimiento se destine hacia el este del departamento el primer y segundo día, mientras que el tercero será hacia el oeste.

También indicó que los tramos en Encarnación concentrarán la afluencia de público en la capital departamental. La infraestructura que ofrece Encarnación en materia de capacidad hotelera y oferta turística dará realce al evento y acercará el evento automovilístico al grueso del público.

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Apuesta por la seguridad

“El año pasado organizamos el Mundial de Rally con lo que podía ser, pero hoy ya tenemos certezas”, dijo Arrellaga. También manifestó que “identificamos las zonas donde necesitamos reforzar y partimos de las debilidades de la edición anterior”, puntualizó.

Relató que trabajan fuertemente en la seguridad del evento. En el caso de Encarnación, donde habrá un tramo de 3 kilómetros en la Costanera, explicó que implementarán un sistema de vallado para resguardar a los espectadores.

Este martes, los miembros del Comité Organizador Local (COL) mantuvieron una mesa de trabajo en el Comité Olímpico Paraguayo para coordinar los preparativos finales de la largada simbólica y la ceremonia de premiación del evento.

La edición 2026 del Mundial de Rally del Paraguay se disputará del 27 al 30 de agosto en el departamento de Itapúa y se perfila como una de las pruebas más desafiantes y espectaculares del calendario mundial. El recorrido contempla 22 tramos cronometrados, consolidándose como el rally más largo del Campeonato Mundial de Rally 2026 en distancia competitiva.

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Mundial de Rally

Los organizadores del evento estiman que este año se superará el éxito de la edición anterior. Auguran que generará más de 200 millones de dólares en movimiento económico y la afluencia de 400.000 espectadores.

Contará con 22 pruebas especiales, sumando 356,04 km de recorrido competitivo y la participación de aproximadamente 60 tripulaciones. Esto evidencia un crecimiento en comparación con la edición 2025, que reunió 19 pruebas, 335 km y 48 tripulaciones.

La competencia se desarrollará a lo largo de cuatro jornadas. Iniciará con el shakedown (San Juan del Paraná–Carmen del Paraná) y la largada simbólica; seguirá con etapas que atravesarán zonas como Cambyretá, Nueva Alborada, Yerbateras (Nueva Alborada) y el Autódromo (Capitán Miranda); avanzará hacia sectores como Bella Vista, Hohenau, Trinidad y Encarnación; y culminará con el cierre en Encarnación y General Artigas.